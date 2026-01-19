La Joaqui llevó el tono más deseado del momento: cuál es y cómo lo usó

El color estrella de 2026 llegó al look sporty chic de La Joaqui. No te pierdas todos los detalles de su look.

El color que obsesionó a las famosas pasó por el guardarropa de La Joaqui.

La Joaqui, desde sus redes sociales, posó con un conjunto en butter yellow, el amarillo manteca que dominó las pasarelas y street style durante 2025 y continúa vigente en este 2026.

Apostó por un top corto, sin mangas y de espíritu retro, rematado con un cuello polo blanco. El detalle del cuello elevó la prenda y la sacó del terreno puramente deportivo para llevarla a una estética más cuidada.

El minishort de tiro alto acompañó esa narrativa, con inspiración directa en los años 50, contó con líneas blancas finas que reforzaron el juego gráfico del conjunto y le estilizaron la silueta. El calce alto le marcó cintura y tuvo una impronta pin-up reinterpretada que la cantante supo actualizar sin caer en nostalgia literal.

Lejos de detenerse ahí, fue por más y completó el look con sandalias en el mismo tono butter yellow. El modelo, tipo ojota pero con taco, incluyó una pequeña esfera decorativa en el frente y una tira cruzada sobre el empeine.

En cuanto a los accesorios, La Joaqui eligió un bolso negro que decoró con un charm en forma de osito de peluche, que rompió con la monocromía.