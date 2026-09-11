La exposición de diseño donde nada es lo que parece

Piedra que parece papel, cerámica que imita cartón y espejos que alteran la mirada forman una exposición con un diseño para sorprender.

En la exposición de diseño HomoFaber 2026 algunos materiales parecen transformarse en otros completamente diferentes.

Más de 700 objetos hechos a mano parecen transformarse en otra cosa dentro de una exposición diseñada para engañar a la mirada. Homo Faber 2026 reúne en Venecia a más de 500 artesanos de 70 países, con instalaciones de luz, espejos y movimiento que convierten diseño, objetos, artesanía, materiales y exposición en una experiencia inmersiva.

Cuando un material finge ser otro La exposición Homo Faber 2026: An Island of Light de Venecia convierte la transformación de los materiales en parte central de su recorrido. Entre sus piezas aparecen trabajos que parecen hechos de una sustancia, pero que en realidad fueron realizados con otra.

Hay esculturas de papel con apariencia de piedra y piezas de cerámica que pueden recordar al cartón. La propuesta juega deliberadamente con esa duda: el visitante mira un objeto, intenta descubrir de qué está hecho y encuentra una respuesta distinta a la esperada.

Más de 500 artesanos participan de Homo Faber 2026, una exposición de diseño en el que algunos objetos son capaces de engañar a la mirada. Foto: artesanía de Paraguay. Instagram institutoparaguayodeartesania Más de 700 objetos y 500 artesanos La cuarta edición de Homo Faber reúne más de 500 artesanos y más de 700 objetos procedentes de más de 70 países. La dirección artística está a cargo de Es Devlin y el recorrido se organiza a través de 15 instalaciones inmersivas.

La luz, el agua, los espejos y el movimiento no funcionan solamente como decoración. Son parte del relato diseñado para mostrar la relación entre la mano humana, los materiales, las herramientas y los objetos terminados.