Un nuevo archivo cultural recupera arquitectura, arte, literatura y vida cotidiana de Gaza para conservar la memoria de una ciudad amenazada por la destrucción.

El libro que rescata el arte y cultura de Gaza, y en definitiva, las voces de Palestina, tiene como fin documentar el "borrado cultura" que está dejando la guerra y explorar también el arte y los archivos que resisten. Contribuyen curadores, arquitectos, artistas, periodistas, abogados y académicos, quienes capturan la memoria y vida cultural en Gaza.

Un libro convertido en archivo cultura l busca recuperar la memoria de Gaza antes de la guerra. Sus páginas reúnen fotografías, testimonios, arquitectura, patrimonio, literatura, cine y escenas de la vida cotidiana. El proyecto intenta conservar una imagen de la ciudad que no quede reducida únicamente a las fotografías de destrucción y pérdida.

Ragde Sheikh al-Eid busca preservar la memoria de Gaza, transformando el sufrimiento en arte, con el hollín del fuego consumido en los escombros. facebook.com/cgtnenespanol Una ciudad antes de las ruinas “Archiving Gaza in the Present: Memory, Culture and Erasure” (Archivando Gaza en el Presente) reúne investigaciones, testimonios y materiales vinculados con la cultura de Gaza anterior a la guerra.

La publicación Archivando Gaza en el presente intenta reconstruir la imagen de esa ciudad antes de la guerra. https://www.abebooks.com/book-search/title/archiving-gaza-present-memory/ La arquitectura también guarda memoria El proyecto entiende la arquitectura como parte de la memoria colectiva. Una casa, una calle, un museo o un edificio histórico pueden contar cómo vivían las personas, qué tradiciones compartían y cómo cambiaba la ciudad.

La publicación, editada por Dina Matar y Venetia Porter, además de arte recupera edificios, patrimonio, museos, bibliotecas, literatura y cine para reconstruir una imagen cultural mucho más amplia de la ciudad. https://saqibooks.com/wp-content/uploads/Archiving-Gaza_Back-Cover_Page_1-411x517.jpg Por eso el archivo no se limita a registrar construcciones: también incorpora relatos de investigadores, artistas, especialistas y habitantes que ayudan a reconstruir ese paisaje cultural.

Guardar lo que puede desaparecer La propuesta adquiere especial fuerza porque intenta preservar información sobre un lugar cuya memoria material está amenazada. El objetivo es evitar que Gaza quede representada únicamente por imágenes de edificios destruidos.