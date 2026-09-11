La ciudad que intenta conservar su propia memoria
Un nuevo archivo cultural recupera arquitectura, arte, literatura y vida cotidiana de Gaza para conservar la memoria de una ciudad amenazada por la destrucción.
Un libro convertido en archivo cultura l busca recuperar la memoria de Gaza antes de la guerra. Sus páginas reúnen fotografías, testimonios, arquitectura, patrimonio, literatura, cine y escenas de la vida cotidiana. El proyecto intenta conservar una imagen de la ciudad que no quede reducida únicamente a las fotografías de destrucción y pérdida.
Una ciudad antes de las ruinas
“Archiving Gaza in the Present: Memory, Culture and Erasure” (Archivando Gaza en el Presente) reúne investigaciones, testimonios y materiales vinculados con la cultura de Gaza anterior a la guerra.
La arquitectura también guarda memoria
El proyecto entiende la arquitectura como parte de la memoria colectiva. Una casa, una calle, un museo o un edificio histórico pueden contar cómo vivían las personas, qué tradiciones compartían y cómo cambiaba la ciudad.
Por eso el archivo no se limita a registrar construcciones: también incorpora relatos de investigadores, artistas, especialistas y habitantes que ayudan a reconstruir ese paisaje cultural.
Guardar lo que puede desaparecer
La propuesta adquiere especial fuerza porque intenta preservar información sobre un lugar cuya memoria material está amenazada. El objetivo es evitar que Gaza quede representada únicamente por imágenes de edificios destruidos.
El proyecto «Archivando Gaza en el Presente» reúne voces de Palestina y de otros lugares para documentar la desaparición cultural y explorar cómo las prácticas creativas y de archivo la resisten. El archivo funciona así como una cápsula cultural: reúne arquitectura, arte y vida cotidiana para que futuras generaciones puedan conocer cómo era la ciudad más allá de las imágenes de guerra.
FUENTE: Al-Araby Al-Jadeed y Al Jazeera Arabic