La cocina de este país fue nombrada patrimonio mundial de la Unesco

Este país celebra la entrada de su cocina en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La cocina italiana marca un hito en la historia de la humanidad; entró al patrimonio de la Unesco. La noticia se conoció tras la decisión del Comité reunido en Nueva Delhi. Una candidatura que nació en 2023, con un brindis en Vinitaly que hoy se ha transformado en un reconocimiento de la Unesco.

El logro de un camino anunciado por la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, junto con el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, y el subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi, precisamente en los pabellones de la principal manifestación internacional del vino italiano.

Vinitaly2023_Veronafiere_EnneviFoto_DSCF9431 Giorgia Meloni festejó junto a los mayores referentes de la cocina italiana este logro. “Desde Veronafiere queremos felicitar por este resultado a todo el sistema-Italia. Se trata de un reconocimiento que otorga aún más valor a la extraordinaria riqueza enogastronómica de nuestro país y da fuerza a las empresas del vino, de la alimentación, del aceite de oliva virgen extra y de la restauración”, comenta Federico Bricolo, presidente de Veronafiere, precisamente hoy en Nueva Delhi para una nueva etapa de las previews de Vinitaly en el mundo.

La cocina italiana un símbolo mundial “Desde Nueva Delhi, con Vinitaly, vemos cuánto el vino italiano y nuestra cocina son una referencia para operadores y consumidores – prosigue Bricolo – y Veronafiere seguirá haciendo su parte con su red de eventos que comprende Vinitaly, Vinitaly and the City, Vinitaly Tourism, SOL Expo y Fieragricola: plataformas que acompañan a las empresas en los mercados internacionales en la promoción de las producciones italianas y de los valores ligados a la calidad, la salud y la sostenibilidad”.

La Vinitaly Preview Nueva Delhi, acogida hoy en la residencia del embajador de Italia en la India, Antonio Bartoli, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, reúne a figuras destacadas del mundo económico e institucional indio, con exponentes de la cultura y operadores del sector.