Tres pasos para dejar la ducha y las canillas sin sarro

El sarro arruina el aspecto de la ducha y las canillas, por más limpio que esté el resto. Se forma por la acumulación de minerales del agua.

El sarro se forma por la acumulación de minerales del agua, sobre todo calcio y magnesio. Y hay una solución que funciona mejor que la mayoría de los productos del supermercado. Está en tu cocina y cuesta casi nada. Así la limpieza de la ducha y las canillas no es en vano.

El ingrediente que disuelve el sarro sin dañar nada El vinagre blanco es ácido acético al 5%. Ese nivel de acidez rompe los depósitos de calcio sin dañar el metal, la cerámica ni el plástico. Un estudio del Instituto de Química Aplicada de Berlín confirmó que el ácido acético disuelve hasta un 90% de los depósitos calcáreos en superficies metálicas en menos de 30 minutos. Es barato, seguro y está en todos lados.

Limpieza Cómo quitar el sarro de la ducha Foto: Shutterstock Limpieza Cómo quitar el sarro de la ducha Foto: Shutterstock Para las canillas, se empapa un trapo con vinagre blanco puro y se enrolla alrededor del caño. Se deja actuar entre 20 y 40 minutos. Luego se frota con un cepillo viejo de dientes y se enjuaga. Para la ducha, se llena una bolsa plástica con vinagre, se sujeta con una banda elástica alrededor del cabezal y se deja toda la noche. Al otro día, agua y listo.

Después del vinagre, se frota la superficie con medio limón. El ácido cítrico refuerza la limpieza y deja un brillo que ningún producto industrial iguala. Si el sarro es muy antiguo, se mezcla bicarbonato de sodio con vinagre hasta formar una pasta, se aplica y se deja 15 minutos antes de restregar. La reacción química hace el trabajo.