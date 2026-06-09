La ciudad donde debutará Argentina en el Mundial 2026 vive un torbellino cultural: mirá qué pasa
Kansas vive una transformación cultural sin precedentes con conciertos, arte, gastronomía y turismo impulsados por el Mundial 2026.
La ciudad donde debutará la selección argentina vive una transformación inédita en su cultura. Con recitales, festivales, arte urbano, gastronomía y fan zones, Kansas City espera recibir unos 650.000 visitantes durante el Mundial 2026 y una fuerte presencia de hinchas argentinos atraídos por Lionel Messi y la Albiceleste.
Conciertos y festivales
Además de los partidos, Kansas City prepara una intensa agenda de entretenimiento. Recitales de artistas internacionales, festivales al aire libre, shows gratuitos en fan zones y espectáculos en espacios como T-Mobile Center, Starlight Theatre y Grinders convertirán a la ciudad en un enorme escenario cultural durante varias semanas. Se destacan dos legendarios músicos que brindarán sus conciertos en esa ciudad: Paul Simon la misma noche del debut de Argentina con Argelia y Bob Dylan para el 4 de julio.
Arte, diseño y barrios creativos
El crecimiento de Crossroads Arts District es uno de los ejemplos más visibles. Sus galerías, murales, estudios de artistas, ferias de diseño independiente y mercados nocturnos atraerán tanto a turistas como a residentes. La propuesta recuerda al movimiento cultural de Palermo Soho en Buenos Aires, pero con fuerte influencia estadounidense y una escala internacional.
Gastronomía y vida social
Kansas City también apuesta a convertirse en un destino gastronómico. La ciudad lanzó una ruta de cócteles con más de 35 bares, sumará festivales gastronómicos, eventos de barbecue, ferias de food trucks y experiencias temáticas vinculadas a los países participantes. La expectativa es que el Mundial 2026 deje una herencia cultural permanente, más allá de los partidos.
La invasión argentina
Aunque no existe una cifra oficial sobre argentinos, medios locales, autoridades turísticas y empresas aéreas esperan miles de hinchas albicelestes. La selección instalará su base en Kansas City y ya se anunciaron vuelos especiales desde Buenos Aires para acompañar la demanda..