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La ciudad donde debutará Argentina en el Mundial 2026 vive un torbellino cultural: mirá qué pasa

Kansas vive una transformación cultural sin precedentes con conciertos, arte, gastronomía y turismo impulsados por el Mundial 2026.

Mario Simonovich

Festivales, recitales y experiencias gastronómicas convierten a Kansas City en una de las sedes más activas del Mundial FIFA 2026..

Festivales, recitales y experiencias gastronómicas convierten a Kansas City en una de las sedes más activas del Mundial FIFA 2026..

instagram.com/kansascity/

La ciudad donde debutará la selección argentina vive una transformación inédita en su cultura. Con recitales, festivales, arte urbano, gastronomía y fan zones, Kansas City espera recibir unos 650.000 visitantes durante el Mundial 2026 y una fuerte presencia de hinchas argentinos atraídos por Lionel Messi y la Albiceleste.

Embed - Kansas City, la ciudad donde debuta Argentina

Conciertos y festivales

Además de los partidos, Kansas City prepara una intensa agenda de entretenimiento. Recitales de artistas internacionales, festivales al aire libre, shows gratuitos en fan zones y espectáculos en espacios como T-Mobile Center, Starlight Theatre y Grinders convertirán a la ciudad en un enorme escenario cultural durante varias semanas. Se destacan dos legendarios músicos que brindarán sus conciertos en esa ciudad: Paul Simon la misma noche del debut de Argentina con Argelia y Bob Dylan para el 4 de julio.

glinders foto de fan
Grinders KC es conocido como el principal espacio para música y eventos al aire libre de Kansas City, al punto que figura en la lista de los 10 mejores lugares para música en vivo y vida nocturna según el periódico Usa Today.

Grinders KC es conocido como el principal espacio para música y eventos al aire libre de Kansas City, al punto que figura en la lista de los 10 mejores lugares para música en vivo y vida nocturna según el periódico Usa Today.

Arte, diseño y barrios creativos

El crecimiento de Crossroads Arts District es uno de los ejemplos más visibles. Sus galerías, murales, estudios de artistas, ferias de diseño independiente y mercados nocturnos atraerán tanto a turistas como a residentes. La propuesta recuerda al movimiento cultural de Palermo Soho en Buenos Aires, pero con fuerte influencia estadounidense y una escala internacional.

Crossroad Art mercado nocturno
El mercado nocturno del distrito artístico de Crossroad de la ciudad de Kansas cuenta con puestos de comida temporal, música y galerías de arte.

El mercado nocturno del distrito artístico de Crossroad de la ciudad de Kansas cuenta con puestos de comida temporal, música y galerías de arte.

Gastronomía y vida social

Kansas City también apuesta a convertirse en un destino gastronómico. La ciudad lanzó una ruta de cócteles con más de 35 bares, sumará festivales gastronómicos, eventos de barbecue, ferias de food trucks y experiencias temáticas vinculadas a los países participantes. La expectativa es que el Mundial 2026 deje una herencia cultural permanente, más allá de los partidos.

kansas telefono pelota
Festivales, recitales y experiencias gastronómicas convierten a Kansas City en una de las sedes más activas del Mundial 2026.

Festivales, recitales y experiencias gastronómicas convierten a Kansas City en una de las sedes más activas del Mundial 2026.

La invasión argentina

Aunque no existe una cifra oficial sobre argentinos, medios locales, autoridades turísticas y empresas aéreas esperan miles de hinchas albicelestes. La selección instalará su base en Kansas City y ya se anunciaron vuelos especiales desde Buenos Aires para acompañar la demanda..

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