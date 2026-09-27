La China Suárez mostró un look carísimo: mirá qué se puso

La China Suárez compartió detalles de su outfit, destacando una cartera Prada que llamó la atención de sus seguidores. ¡Mirá!

La China Suárez compartió imágenes en sus historias de Instagram desde la llamada Casa de los Sueños en Nordelta, donde vive junto a Mauro Icardi, y en ellas mostró un conjunto relajado que realzó con una cartera Prada de gran tamaño.

Para la ocasión, lució unos jeans gastados, un suéter marrón y una campera del mismo tono, que llevó con botas negras de gamuza. Sin embargo, el accesorio que le dio personalidad al conjunto fue la cartera.

Se trató del Bolso Tote Route Grande de lona y cuero de Prada, un modelo de formato amplio y estética utilitaria que la actriz llevó al hombro. El diseño era de lona en verde seco, con detalles y tiras de piel marrón, y pertenece a la línea Prada Route.

Dentro de la paleta de tonos tierra que eligió la actriz, el verde de la cartera funcionó como contraste, mientras que el marrón del suéter y la campera combinaba con el de las tiras de cuero del bolso.