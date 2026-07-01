Julio empieza a pura música: dos conciertos para agendar en Mendoza

Los primeros días de julio llegarán con una agenda musical que reunirá a dos de los principales organismos artísticos de la provincia en escenarios emblemáticos de la Ciudad de Mendoza . El jazz, la danza contemporánea, el tango, el folclore y la música cuyana serán protagonistas de dos conciertos que invitan a disfrutar de propuestas de gran nivel antes del inicio del receso invernal.

Por un lado, la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza presentará una nueva edición del ciclo Jueves de Orquesta, mientras que la Orquesta Filarmónica de Mendoza compartirá escenario con Los Trovadores de Cuyo en la tradicional Velada de Gala por el Día de la Independencia.

La primera cita será el jueves 2 de julio, a las 20.30, en el Teatro Mendoza , ubicado en San Juan 1427, Ciudad de Mendoza. En el marco del ciclo Jueves de Orquesta, la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por Mario Galván, ofrecerá un recorrido por grandes clásicos del jazz con arreglos propios, en una propuesta que busca acercar este género al público desde una experiencia artística integral.

La función contará con la participación especial del Ballet Contemporáneo de la Ciudad, bajo la dirección de Flavia Marino, que acompañará cada una de las interpretaciones con una puesta coreográfica especialmente diseñada para dialogar con la música en vivo.

El ciclo propone un encuentro entre distintas disciplinas artísticas y, en cada presentación, desarrolla una temática diferente para poner en valor el trabajo de los elencos oficiales de la Ciudad de Mendoza. La entrada será gratuita, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad de la sala y se realizará por orden de llegada.

La Filarmónica y Los Trovadores de Cuyo celebrarán la Independencia

La segunda gran propuesta tendrá lugar el miércoles 8 de julio, a las 21, cuando el Teatro Independencia, ubicado en Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza, reciba una nueva edición de la tradicional Velada de Gala organizada con motivo de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

En esta oportunidad, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, dirigida por el maestro Pablo Herrero Pondal, compartirá escenario con Los Trovadores de Cuyo en un concierto titulado "Los Trovadores de Cuyo, camino a los 100 años".

El espectáculo marcará el inicio del camino hacia el centenario del histórico conjunto mendocino, fundado en 1927 por Hilario Cuadros y Domingo Morales, referentes fundamentales en la difusión de la tonada, la cueca y el cancionero tradicional cuyano.

Actualmente, la agrupación está integrada por Cristián Frete, Gustavo Olivera, Gabriel Arias y Gonzalo Rivas, quienes mantienen vigente un repertorio que forma parte de la identidad cultural de la región.

Las entradas tienen un valor general de $20.000 y pueden adquirirse en la boletería del Teatro Independencia o de manera online a través de EntradaWeb.