Julieta Prandi y un look sexy: reinventó el lady chic

Lady chic actualizado: no te pierdas todos los detalles del estilismo de Julieta Prandi que enamoró a su seguidores.

Julieta Prandi atravesó uno de los momentos más significativos de su vida pública enfocada en la conducción de Todas las demás también, el podcast de Radio La 100 donde abordó su lucha contra la violencia de género. En ese contexto de fortaleza personal y profesional, la actriz volvió a mostrar cómo el estilo también podía ser una forma de expresión, al lucirse con un look de día que tuvo tanto elegancia clásica como sensualidad.

La propuesta respondió al espíritu lady chic, pero reinterpretado. Julieta eligió un conjunto firmado por Maria Paez, la vestuarista detrás del personaje de Vicky en Envidiosa, y lo adaptó a su propio lenguaje estético. La base fue una camisa color lima, anudada en el frente, que dejó ver parte del abdomen.

La prenda se combinó con una falda midi de tiro alto, cubierta de lentejuelas blancas con un delicado estampado floral al tono. El contraste entre el brillo de la falda y la frescura del color lima generó un equilibrio interesante para un estilismo diurno con toda la intención fashionista.

Para completar el look, Julieta apostó por llevar unas sandalias de taco alto con tiras finas y tobillera incluida, también en lima. Los accesorios acompañaron la estética glam y consistieron en unos aros colgantes de gran tamaño y un beauty look en tonos neutros, realizado por Sochi Herrera.