Jardín: cómo multiplicar tu potus con esquejes y sin gastar de más

El potus es esa planta noble que nunca falla. Resiste interiores, crece rápido y acepta con gusto que saquemos “hijos” a partir de sus tallos. Lo mejor: no necesitas herramientas sofisticadas ni insumos caros. Solo elegir bien la parte de la planta madre.

Hacer cortes limpios y dar un sustrato aireado. Con constancia y algunos detalles, en poco tiempo verás brotecitos nuevos. Esta es la técnica que cualquier aficionado puede aplicar, sin vueltas y con resultados reales.

El primer paso es mirar con atención. Busca varas firmes, sin manchas, con nudos visibles y, si es posible, con raíces aéreas. Revisa que cada trozo conserve su “punto de crecimiento”: ahí nacerán las raíces y el brote. Un corte prolijo hoy es medio camino recorrido mañana.

El enraizado depende, en gran medida, del ambiente que creamos bajo tierra. Elige una maceta con orificios y usa una mezcla liviana que respire. Una fórmula simple: base orgánica (compost o turba) combinada con perlita, vermiculita o fibra de coco. La clave es que el agua circule y no se estanque.

Coloca los esquejes cerca del borde interno de la maceta: allí quedan firmes y se mueven menos al regar. Entiérralos solo unos centímetros, lo justo para que el nudo quede cubierto y la hoja por encima. Presiona suavemente alrededor y riega hasta que el excedente salga por abajo. La humedad debe ser pareja, sin charcos.

Mantén el sustrato húmedo, no empapado. Si tu casa es seca, crea un “microclima” con una bolsa plástica abierta o una cúpula transparente con pequeños orificios para que respire. Evita corrientes frías y cambios bruscos de temperatura. Observa las señales: hojas firmes y color parejo hablan de un proceso saludable; puntas negras o mal olor, de exceso de agua. El enraizado empieza primero donde no se ve. No te apures. Cuando tires con suavidad y notes resistencia, ya habrá raíces nuevas trabajando.

Sustrato suelto y maceta con buen drenaje

Cuando aparezcan los primeros brotes, espacia un poco los riegos para que el sustrato se airee entre cada aporte de agua. Si plantaste varios esquejes juntos y la maceta quedó densa, puedes dividir y reubicar en contenedores individuales. Para fortalecer el crecimiento, aplica un fertilizante suave, bien diluido, recién cuando veas desarrollo activo. Evita abonar antes: las raíces jóvenes son sensibles. Si notas amarillos aislados, corta por arriba de un nudo para estimular un rebrote lateral.

Revisa la base de la maceta: si asoman raíces por los orificios, cambia a un recipiente apenas más grande. Mantén los riegos medidos en días fríos y protege los esquejes del sol fuerte del mediodía. Con esta rutina, un potus se transforma en varios en poco tiempo. Es una forma económica, entretenida y confiable de sumar verde a tu casa y, de paso, regalar plantas hechas por tus propias manos.