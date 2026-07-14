Invierno, mar y lujo: una escapada para bajar el ritmo que podés hacer en estos días fríos

estilo tripHay quienes creen que Mar del Plata solo despliega todo su encanto en verano, cuando las playas se llenan de sombrillas y el movimiento parece no detenerse. Sin embargo basta recorrer la ciudad durante el invierno para descubrir una versión completamente distinta, mucho más serena y contemplativa.

Julio transforma el paisaje atlántico: el mar adquiere tonalidades más profundas, el viento dibuja espuma sobre las olas y las largas caminatas por la costa tienen un aire casi cinematográfico. Es una estación en la que la naturaleza parece apropiarse nuevamente del escenario y permite disfrutar de una ciudad mucho más pausada.

Las playas también muestran otra personalidad. Los amaneceres suelen regalar cielos cristalinos, las gaviotas sobrevuelan una costa casi silenciosa y el sonido del oleaje reemplaza al bullicio del verano. Sentarse frente al mar con una taza de café caliente, observar el movimiento de los surfistas que desafían las bajas temperaturas o simplemente caminar por la rambla son pequeños placeres que hacen que muchos viajeros elijan precisamente esta época del año para visitar "La Feliz".

En ese contexto, alojarse frente al océano adquiere un valor especial. El Costa Galana, ubicado sobre Playa Grande, ofrece la posibilidad de vivir el paisaje desde la primera fila, con habitaciones que permiten contemplar el Atlántico incluso durante los días más grises, cuando las nubes y el mar parecen fundirse en un mismo horizonte. Para estas vacaciones de invierno, el hotel acompaña la temporada con promociones y descuentos especiales para las estadías, una oportunidad interesante para quienes buscan una escapada sin resignar confort.

Con una programación que combina entretenimiento, gastronomía, relax, el hotel cinco estrellas ofrece beneficios exclusivos en hospedaje para este invierno. Las personas que reserven tres noches podrán acceder a un 50% de descuento en la tercera noche, mientras que quienes extiendan su estadía a 4 noches abonarán únicamente 3. Además, para las reservas de 6 noches o más, el hotel ofrece un 30% de descuento sobre toda la estadía.

Mar del plata, invierno, lujo y confort para todas las edades

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es que logra atender las expectativas de toda la familia. La jornada comienza con un completo desayuno buffet, ideal para cargar energías antes de salir a recorrer la ciudad o simplemente disfrutar de las instalaciones. Los niños cuentan además con una merienda especialmente preparada para ellos y una programación recreativa que incluye Baby & Mini Club, Kids Club, una Zona Gamer y actividades pensadas para adolescentes, de manera que cada edad encuentre su propio espacio para divertirse.

Mientras los más chicos participan de las actividades, los adultos pueden dedicar tiempo al descanso. El acceso a Estado Puro Spa invita a desconectarse de la rutina mediante circuitos de bienestar y tratamientos, mientras que las prácticas de Yoga Indra y las sesiones de relajación consciente suman una alternativa diferente para conectar con el entorno y aprovechar la tranquilidad que transmite el mar en invierno. El gimnasio completamente equipado y los shows programados para las noches completan una agenda que permite disfrutar del hotel incluso sin salir de él.

Mar del Plata es absolutamente disfrutable en invierno.

Más allá de sus servicios, el Costa Galana sigue siendo uno de los edificios más reconocibles de la costa marplatense. Su arquitectura clásica, de inspiración europea, dialoga con el paisaje de Playa Grande y se ha convertido en parte de la postal urbana de la ciudad. En el interior predominan los espacios amplios, los mármoles, las maderas nobles, los grandes ventanales y una decoración elegante que privilegia la luminosidad natural y las vistas al océano, generando una atmósfera refinada sin caer en excesos.

La experiencia también encuentra un capítulo destacado en Mar Cocina Suratlántica, el restaurante del hotel, cuya propuesta gira alrededor de los sabores del litoral marítimo argentino. Allí los pescados frescos, los mariscos y los productos de estación son protagonistas de una cocina contemporánea que busca poner en valor la riqueza gastronómica del Atlántico Sur, con preparaciones cuidadas y una carta de vinos que acompaña el recorrido culinario.

Mar es un restó que, además de su excelencia gastronómica, es una experiencia absoluta desde lo visual.

Una opción más descontracturada es la del restaurante La Terraza, que ofrece distintas propuestas temáticas como Pizza Lovers los jueves por la noche, Viernes de Fondue, Costumbres Argentinas los sábados y el clásico Domenica de Pastas, los domingos al mediodía.

Quizás ese sea uno de los grandes atractivos de visitar Mar del Plata durante julio: descubrir una ciudad diferente, donde el clima invita a refugiarse sin perder de vista el mar. Entre caminatas por una costa silenciosa, tardes de spa, buena gastronomía y actividades para toda la familia, el Costa Galana aparece como un punto de partida ideal para disfrutar esa versión más tranquila y elegante de uno de los destinos clásicos de la Argentina.