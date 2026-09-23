Hallan pruebas de que ya fabricaban cerveza hace 6.500 años

Arqueólogos encontraron granos de trigo germinados y carbonizados en una vivienda de Provadia-Solnitsata , un antiguo centro urbano de Bulgaria . El análisis indica que habían sido remojados deliberadamente para producir malta , materia prima de la cerveza . El descubrimiento constituye una evidencia temprana de producción de esta bebida en el territorio de la actual Bulgaria .

Los arqueólogos encontraron granos de trigo carbonizados en una vivienda de Provadia-Solnitsata , un asentamiento prehistórico de Bulgaria . Los restos estaban debajo de pequeños recipientes cerámicos y pertenecían a una ocupación de unos 6.500 años de antigüedad.

El cereal identificado fue trigo emmer. Lo más importante fue que los granos habían germinado antes de quedar carbonizados, una señal de que habían sido humedecidos deliberadamente para iniciar el proceso de malteado.

El malteado consiste en humedecer el cereal para que germine. Durante ese proceso se activan enzimas que transforman parte del almidón en azúcares, que luego pueden ser utilizados durante la fermentación de la cerveza.

Los investigadores aclaran que no encontraron cerveza líquida conservada durante 6.500 años. La evidencia corresponde al procesamiento del cereal para producir malta , un paso fundamental para elaborar la bebida .

Una ciudad vinculada a la producción de sal

Provadia-Solnitsata fue un importante centro prehistórico de producción de sal y uno de los primeros asentamientos urbanos de Europa. El sitio estuvo ocupado aproximadamente entre 5600 y 4350 a.C., con una superficie cercana a las 30 hectáreas.

El hallazgo muestra que sus habitantes también dominaban procesos complejos para transformar cereales. Los investigadores lo consideran una evidencia temprana y específica de elaboración de cerveza en las tierras de la actual Bulgaria.

El trigo había pasado por un proceso necesario para hacer cerveza

El malteado comienza cuando el cereal se humedece y empieza a germinar. En el caso encontrado en Bulgaria, los investigadores señalan que el trigo debió permanecer en agua durante al menos cuatro o cinco días. La humedad activa enzimas que transforman parte del almidón del grano en azúcares, necesarios posteriormente para la fermentación.

Los arqueólogos desenterraron dos cuencos de cerámica relativamente pequeños, colocados boca abajo con sus aberturas hacia abajo. Tras levantar cuidadosamente los recipientes, se comprobó que su contenido se había conservado bien y que habían granos de trigo carbonizados (aún en sus espigas). La especialista Elena Marinova-Wolf (Alemania) señaló que las espigas eran de trigo emmer (el tipo de trigo más cultivado en aquella época) y que los granos habían germinado. Esto significa que habían sido remojados en agua con el propósito de producir malta para la elaboración de cerveza. provadia-solnitsata.com/

Esto no significa que se haya encontrado una cerveza líquida conservada durante 6.500 años. La evidencia corresponde al procesamiento del cereal para obtener malta, un paso fundamental de la elaboración. Los arqueólogos consideran que la bebida resultante pudo haber tenido además un uso ritual, aunque esa interpretación es presentada como una posibilidad y no como una certeza.

Una ciudad prehistórica vinculada a la producción de sal

Provadia-Solnitsata se encuentra en el noreste de Bulgaria y es considerada por su equipo arqueológico el centro de producción de sal más antiguo conocido de Europa y uno de los primeros centros urbanos del continente. El complejo se desarrolló entre aproximadamente 5600 y 4350 a.C. y ocupa unas 30 hectáreas.

El hallazgo de la malta agrega una nueva dimensión a la vida cotidiana de sus habitantes. La excavación muestra que, además de producir sal y organizar una sociedad compleja, aquellas comunidades conocían procesos tecnológicos para transformar cereales. Los investigadores señalan que se trata de la primera evidencia específica y relativamente temprana de producción de cerveza identificada en las tierras de la actual Bulgaria.

FUENTE: https://www.provadia-solnitsata.com/en/