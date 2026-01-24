Hace 100 años Argentina en empezó a parecerse al país que somos hoy

Entre la consolidación institucional, la agitación social y una cultura en plena expansión, 1926 fue un año decisivo para la Argentina del radical Marcelo T. de Alvear . Un recorrido cronológico por los hechos que marcaron el pulso del país y hace 100 años anticiparon transformaciones profundas.

La presidencia de Marcelo T. de Alvear se desarrolló desde el 12 de octubre de 1922 hasta el 12 de octubre de 1928. Durante su mandato el país mostró estabilidad y se implementaron políticas de modernización y apertura que buscaron impulsar el desarrollo económico y social de Argentina. Foto: historiaydoctrinadelaucr.com

El país mostraba signos de estabilidad política tras años de conflictos, pero al mismo tiempo vivía tensiones sociales, cambios tecnológicos acelerados y una intensa vida cultural. Mirado a la distancia, aquel año aparece como una bisagra entre la Argentina agroexportadora tradicional y un país que empezaba a modernizarse en múltiples planos.

El 7 de marzo la UCR ganó las elecciones legislativas, lo que fortaleció la gestión del radical Marcelo T. de Alvear , luego de imponerse en una elección muy disputada. Su llegada al poder buscó darle continuidad al proyecto radical iniciado por Hipólito Yrigoyen, con un estilo más conciliador hacia los sectores conservadores y empresariales. Sin embargo, esa estabilidad institucional convivió con un clima social agitado, marcado por huelgas, protestas obreras y enfrentamientos ideológicos en las principales ciudades.

Durante los meses de abril y mayo, Buenos Aires fue escenario de conflictos laborales y episodios de violencia política. El movimiento obrero, fortalecido tras la Primera Guerra Mundial, reclamaba mejores condiciones de trabajo, mientras el Estado oscilaba entre la negociación y la represión. La Argentina urbana crecía rápidamente, y con ella también las tensiones propias de una sociedad en transformación.

Hace 100 años la tecnología comenzaba a cambiar vidas

En paralelo, la tecnología comenzaba a modificar la vida cotidiana. En julio de 1926 se consolidaron experiencias de radiofonía continua, con transmisiones que combinaban música, información y entretenimiento durante gran parte del día. La radio se convertía así en un nuevo actor social, capaz de llegar a miles de hogares y de unificar audiencias en un país extenso y diverso.

El año también estuvo atravesado por episodios que recordaron la fragilidad frente a la naturaleza. En julio de 1926, la actividad del volcán Tupungato obligó a evacuar pasajeros del ferrocarril Trasandino, un símbolo de la conexión entre Argentina y Chile. Aunque el impacto no fue catastrófico, el hecho puso en evidencia los límites del desarrollo técnico frente a los fenómenos naturales.

En el plano cultural dejó huellas profundas

El cine argentino comenzó a consolidarse con producciones de mayor alcance, mientras el tango vivía una etapa de expansión definitiva. En esos años Carlos Gardel grabó “Mi Buenos Aires querido”, una canción que terminaría convirtiéndose en emblema de la identidad porteña y, con el tiempo, del país entero.

A 100 años de distancia, Argentina no avanzó su política, sociedad, tecnología y cultura por carriles separados, sino que se influyeron mutuamente. Revisar ese pasado permite comprender mejor los debates actuales y reconocer que muchas de las preguntas que hoy atraviesan a la Argentina ya empezaban a formularse en aquel tiempo.