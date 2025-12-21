Gucci y Demi Moore: la dupla que transformó esta prenda en un nuevo ícono fashion

La actriz, Demi Moore, sorprendió con un look Gucci en tweed tricolor, mostrando que el estilo clásico también puede ser actual.

Cada aparición de Demi Moore tiene algo de fenómeno cultural y, esta vez, la actriz estadounidense volvió a encender las calles de Nueva York con un look de Gucci a puro tweed y color. Su presencia, con un conjunto en rojo, blanco y azul, revivió la estética preppy de los años ‘60, reinterpretada con el pulso de la firma italiana.

El outfit estaba compuesto por un vestido corto y una chaqueta del mismo tejido, que equilibraba la formalidad del material con un aire juvenil. Mientras que el tweed encontró en el diseño de Gucci una nueva vida, más moderna.

Demi combinó el conjunto con un bolso blanco modelo Aura 1955, de la misma casa, reconocido por su reconocido herraje metálico en forma de estribo. Ese toque ecuestre, sumado a su elección de calzado clásico, reforzó el encanto atemporal de la propuesta.

El detalle del dobladillo corto y la estructura cuadrada del vestido acentuaban una silueta ágil, enérgica, alejada del estereotipo solemne.