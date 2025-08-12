Fernando Polack y el proyecto Alamesa: inclusión laboral desde la neurodiversidad

El médico pediatra infectólogo visitó Mendoza en el marco del Foro Valos y presentó la experiencia de un restaurante que emplea a personas en el espectro autista, concebido desde un paradigma innovador de integración.

Fernando Polack, reconocido médico pediatra infectólogo y mentor de Alamesa, un emprendimiento gastronómico que plantea una nueva forma de entender la inclusión laboral de personas neurodivergentes, estuvo la semana pasada en Mendoza. En el marco del Foro Valos, Polack dialogó con MDZ Estilo sobre esta iniciativa que nació de una inquietud personal y hoy se ha convertido en un modelo inspirador para replicar en distintas ciudades.

Alamesa funciona en el barrio porteño de Las Cañitas y fue creado junto al chef Takehiro Ohno, el empresario gastronómico Martín Akamine y Sebastián Wainstein, actual director ejecutivo del proyecto. Más que un restaurante, es un espacio en el que las reglas, la comunicación y la dinámica laboral están diseñadas a partir de la mirada de sus verdaderos protagonistas: personas neurodivergentes, entre ellas Julia, la hija de Polack, diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

fernando polack-8 Alamesa llegó a las portadas de diario internacionales, contó Fernando Polack en el Le Parc. Rodrigo D'Angelo / MDZ Neurodiversidad: otro modo de comprender el mundo En su conversación con este medio, Polack explicó que el término “neurodivergente” alude a quienes procesan la información y perciben la realidad de manera distinta a la mayoría. “Frente al mismo sonido que muchos escuchan como música, otros pueden oírlo como un trueno. Ante un aroma agradable, pueden sentirlo como algo abrumador. Y para recorrer una cuadra en línea recta, tal vez necesiten dar una vuelta. El problema es que nunca hemos pavimentado esa vuelta; después concluimos erróneamente que no pueden hacerlo, cuando el déficit está en no haber creado el camino”, describió.

Esa perspectiva, que reconoce la diversidad neurológica como una diferencia y no como un déficit, es la base sobre la que se construyó Alamesa. “Estos proyectos no nacen de la nada ni como pasatiempos. Están profundamente ligados a una historia personal, a una decisión de vida. En mi caso, Alamesa es parte de mi casa, de mi familia extendida”, afirmó.

Entrevista A Fernando Polack Alamesa, trabajo como pertenencia y dignidad Para Polack, la inclusión real requiere comprender al incluido desde su propio lenguaje y no únicamente desde la mirada de quien integra. En Alamesa, las tareas de producción, despacho y atención al cliente son realizadas por personas neurodivergentes, que cuentan con un contrato laboral y un salario que les permite generar sus propios ingresos.