El papel fundamental de los ritmos circadianos en el bienestar emocional

Los ritmos circadianos juegan un rol central que va más allá del sueño, impactando el metabolismo, el estado emocional y la salud mental.

Nuestro cuerpo no solo tiene horarios para dormir o comer, también los tiene para sentir.

Alteraciones en el sueño, irritabilidad inexplicable o dificultades para mantener la concentración pueden ser indicios de un desajuste en los ritmos circadianos, los ciclos biológicos que regulan múltiples funciones internas. Más allá de ser un fenómeno relacionado solo con el descanso, estos ritmos impactan directamente en la salud mental y el equilibrio emocional.

dormir ¿Qué son los ritmos circadianos y cómo funcionan? Los ritmos circadianos son ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que controlan procesos vitales como el sueño, la temperatura corporal, la producción hormonal, el metabolismo y el estado de ánimo. Estos ciclos están regulados por un “reloj maestro” ubicado en el cerebro, específicamente en una región del hipotálamo, que se sincroniza principalmente con la luz natural del entorno.

El cuerpo humano está diseñado para operar en armonía con los ciclos de luz y oscuridad, pero factores como los turnos nocturnos, el uso prolongado de dispositivos electrónicos y horarios irregulares de alimentación y descanso pueden alterar esta sincronía. Esta desregulación se ha asociado a problemas como trastornos del sueño, ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

Consecuencias de la desincronización circadiana en la salud mental Cuando los ritmos internos se desajustan respecto al ambiente, el organismo experimenta un estado similar a un “jet lag permanente”. Esta condición afecta la regulación de neurotransmisores y hormonas que influyen en el ánimo, la respuesta al estrés y el apetito.

Numerosos estudios señalan que la exposición a luz artificial durante la noche y la irregularidad en los patrones de sueño aumentan la irritabilidad, la fatiga mental, los niveles de ansiedad, los trastornos del sueño y la presencia de síntomas depresivos.