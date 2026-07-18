Extremo: los mendocinos que se suspenden en altura agarrados de la mandíbula y el pelo

Una disciplina milenaria y un control corporal absoluto se fusionan en las alturas. Una mirada profunda al arte del circo aéreo.

La suspensión mandibular, históricamente conocida en el circo tradicional como "Iron Jaw" o mandíbula de hierro, es un acto extremo que consiste en que el artista se eleve en el aire sostenido únicamente por una boquilla de cuero que muerde con firmeza.

Por su parte, la suspensión capilar sostiene todo el peso del cuerpo desde un peinado milimétrico. Ambos actos requieren de un riguroso control corporal, de la columna vertebral y una técnica impecable de respiración para resistir la tensión en el aire.

Fuerza mandibular: morder y suspenderse El experimentado Matías Astudillo es el único acróbata en Mendoza que practica la fuerza bucal, habiendo logrado suspenderse por primera vez a fines del 2020. “Es muy difícil resistir en el aire colgado de la boca, demanda mucha preparación física y sobre todo mental”, explica Astudillo sobre esta exigente técnica. El acto se realiza mediante un bocado hecho a medida que se conecta a un aparato aéreo, donde los brazos y las piernas controlan la velocidad de los giros. El artista, que tiene como sueño pendiente grabar un video arrastrando un auto con la boca, confiesa: “Cuando me cuelgo de la boca no puedo mirar al público porque tengo la mirada hacia el techo. Sí escucho los aplausos y el asombro de la gente, eso se siente como un asombro sobrenatural”.

Mirá la entrevista completa en la que los acróbatas revelan sus secretos: El circo en Mendoza tiene artistas que sorprenden por su destreza y el espectáculo de riesgo que entregan al público. Marcos Garcia / MDZ Para Astudillo, la fuerza bucal no es solo un acto de destreza física, sino una herramienta de gran impacto visual que perfeccionó durante años de trabajo independiente. En sus épocas de arte público, el acróbata utilizaba esta impactante técnica como una estrategia de retención para garantizar la atención de los espectadores: “Al igual que Guada, en una época yo hacía funciones callejeras y esto lo metía en todas las funciones. Lo metía al inicio de la función para que nadie se levante eh y se quede hasta el final. Lo repetía todos los días”. Esta rutina constante consolidó su resistencia, aunque reconoce que no es una disciplina apta para cualquier aficionado.

La concentración previa de los acróbatas aéreos es indispensable antes de iniciar un show de alto riesgo. Marcos Garcia / MDZ Al ser consultado sobre la posibilidad de transmitir este conocimiento a otros, Matías Astudillo es sumamente cauteloso con los requisitos de instrucción: “Eso es particularmente muy especial, muy difícil. Sí se puede formar a una persona de manera muy específica y puntual, pero entiendo yo que se tiene que tratar de un acróbata muy avanzado para empezar a practicar fuerza bucal”.