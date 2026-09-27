Evangelina Anderson encendió las redes: mirá el conjunto de lencería que enseñó

Evangelina Anderson deslumbró a sus seguidores en Instagram con un conjunto de lencería de una reconocida marca italiana. ¡Mirá!

Evangelina Anderson generó revuelo entre sus seguidores con una serie de fotos que publicó desde Miami, donde posó con un conjunto de lencería de dos piezas en celeste pastel.

La modelo eligió una propuesta de la marca italiana Intimissimi, que consistió en un corset de satén celeste con breteles finos y detalles de encaje floral en el busto y el torso, con escote de tazas armadas y dos tiras a modo de portaligas.

El conjunto se completó con una bombacha colaless cavada, a juego con la parte superior y también con detalles de encaje.

La publicación, por supuesto, causó furor de inmediato entre sus seguidores, que reaccionaron al instante y colmaron de elogios a la modelo.