Estos son los números de la suerte de hoy jueves 28 de agosto

Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

Los números de la suerte video MDZ

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Paloma_Efrom_Blackie Paloma Efron, conocida como «Blackie», fue una periodista, conductora pionera de la radio y televisión argentina.

La cita motivacional del día de hoy

"La mujer tiene que aprender a funcionar por sí misma. Y la única independencia real que existe es la independencia económica" - Blackie.

El proverbio chino de hoy

"No coloques la olla a calentar si el ciervo aún corre en el bosque".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48