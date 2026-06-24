¡Es hoy! Pizzas increíbles, vinos, vermouth y una velada espectacular

Hoy, 24 de junio, será un día para comer pizzas ricas. Es que la ciudad de Mendoza será sede de la Coppa Scuola Pizzaioli – Edición Cuyo 2026, un evento que combina competencia, formación y difusión de la cultura italiana a través de uno de sus símbolos más representativos en el mundo.

La actividad se desarrollará en el Auditorio Ángel Bustelo y reunirá a pizzaiolos, emprendedores gastronómicos, profesionales del sector y apasionados de la pizza provenientes de toda la región.

La jornada es organizada por Scuola Pizzaioli con el apoyo del Consulado General de Italia en Mendoza y la colaboración de Bigalia, formando parte del circuito internacional de la Coppa Scuola Pizzaioli, que durante 2026 recorre distintas ciudades de Sudamérica promoviendo la excelencia de la pizza italiana, la formación profesional y el intercambio cultural.

La región de Cuyo se convertirá así en un punto de encuentro de la cultura gastronómica italiana, donde tradición, innovación y profesionalismo se unen para celebrar un producto que representa una de las expresiones más reconocidas del patrimonio cultural italiano.

Los participantes competirán por obtener el mejor puntaje de la jornada y asegurar su lugar en la gran final del Campeonato Scuola Pizzaioli, que se realizará los días 26 y 27 de septiembre en Buenos Aires, reuniendo a los mejores representantes de distintas ciudades y países de Sudamérica.

"Las pizzas son un baluarte"

“La pizza es mucho más que un producto gastronómico. Es cultura, identidad, tradición y una herramienta extraordinaria para acercar a las personas. A través de la Coppa Scuola Pizzaioli buscamos seguir promoviendo la excelencia profesional y transmitiendo los valores de la auténtica tradición italiana a nuevas generaciones de pizzaiolos en toda América”, expresó Juan Pablo Padrevita, fundador y presidente de Scuola Pizzaioli.

Por su parte, el Cónsul General de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto, destacó: “Es un honor para el Consulado General de Italia en Mendoza participar de la Coppa Scuola Pizzaioli en la región de Cuyo. Este evento representa una valiosa oportunidad para la difusión de las tradiciones gastronómicas italianas y el intercambio de conocimientos entre profesionales del sector".

"La reciente declaración de la cocina italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO reafirma el valor de un legado que trasciende lo gastronómico y forma parte de nuestra identidad cultural. En ese contexto, la pizza ocupa un lugar protagónico como una de las expresiones más identitarias y apreciadas de la tradición culinaria italiana en el mundo. Celebramos iniciativas como la Coppa Scuola Pizzaioli que contribuyen a preservar, promover y transmitir estos valores a las nuevas generaciones", especificó.

Desde su fundación, Scuola Pizzaioli ha formado a más de 7.000 alumnos en Argentina y América, desarrollando cursos profesionales, masterclass, campeonatos y actividades institucionales en colaboración con embajadas, consulados y organizaciones italianas.

La Coppa Scuola Pizzaioli – Edición Cuyo 2026 representa una nueva oportunidad para fortalecer los lazos culturales entre Italia y Argentina, promoviendo los valores de calidad, tradición, formación e innovación que distinguen a la auténtica pizza italiana.