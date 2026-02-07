Emilia Attias reinventó su look de playa con impronta ranchera

Emilia Attias mostró su sesión ranchera con un look de microbikini tejida. No te pierdas los detalles en la nota.

En un entorno campestre, Emilia Attias se animó a una propuesta de espíritu ranchero. Fotografiada junto a una cabaña en el campo, lució una microbikini tejida de la marca argentina Desire Clothing.

Las texturas al crochet, indispensables del verano, se presentaron en un modelo off white de corpiño triangular y bombacha colaless, que destacó por su confección artesanal. El diseño incorporó detalles que marcaron la diferencia, por ejemplo, uno de los triángulos del corpiño llevó un aplique floral tridimensional del mismo género, replicado en pequeño en la bombacha, que además contó con tiritas regulables en los laterales.

El contraste llegó de la mano de los complementos, y Emilia combinó la bikini con botas texanas de gamuza beige, de punta marcada, caña media y tachas metálicas circulares. La elección rompió con la lógica playera tradicional y le dio una onda campestre y fashionista al look.

En algunas tomas, la actriz agregó una chaqueta de cuero color suela con flecos, que profundizó la estética ranchera. Para cerrar el posteo, Emilia resumió el espíritu de la producción con una frase en Instagram: “Todo muy ranchhh”.