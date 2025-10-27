El vestido arcoíris de Flor de la V que marcó el regreso del brillo

Flor de la V deslumbró con un look de brillos multicolor y escote profundo que reinterpretó el glamour de los 70.

En una noche de celebración, Flor de la V volvió a probar que los brillos no son un viejo recurso para destacarse. Invitada al cumpleaños de Fabián Medina Flores, la conductora eligió un vestido con paillettes multicolor que reavivó el espíritu glam de los años setenta reinterpretado con onda actual.

El diseño, de breteles finos y silueta al cuerpo, moldeó su figura con elegancia, mientras que la base elástica del tejido hacía que las lentejuelas en tonos metalizados acompañaran el movimiento, generando un efecto iridiscente. El escote profundo en “V” cruzado y una abertura lateral al caminar le dieron dinamismo al look y un tipo de sensualidad sin excesos.

Flor completó el look con sandalias de taco fino negras y una mini cartera violeta tipo sobre, que le dio un contraste armónico dentro de la gama de tonos llamativos.

En cuanto al beauty look, llevó su cabello largo y con ondas suaves que caían con naturalidad sobre los hombros, y el maquillaje de acabado luminoso con labios nude que reforzó el concepto de glamour.