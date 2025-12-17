El verano en Las Heras arranca con un choripán de 500 metros: será el más grande del país

Las Heras se prepara para vivir una temporada estival con una agenda amplia y diversa que busca convertir cada semana del verano en una oportunidad de encuentro. Bajo el nombre “Full Verano 2025–2026” , el municipio lanzó una programación que combina actividades culturales, recreativas, gastronómicas y sociales, con propuestas pensadas para todas las edades y con acceso libre en distintos puntos del departamento.

El programa posiciona a Las Heras como uno de los epicentros del verano mendocino, con una grilla que se extenderá desde diciembre hasta febrero e incluirá vendimias, festivales musicales, ferias inclusivas, eventos gastronómicos y actividades educativas y deportivas. La iniciativa apunta a fortalecer la identidad local, promover la economía social y fomentar el uso de los espacios públicos como lugares de disfrute colectivo.

Desde la Municipalidad destacaron que la agenda fue diseñada con una mirada integral, contemplando a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. “Cada familia de Las Heras va a encontrar propuestas para participar, compartir y disfrutar. Estos encuentros fortalecen los lazos comunitarios y ponen en valor la identidad trabajadora del departamento”, expresó el intendente Francisco Lo Presti al presentar el programa.

El calendario comenzará con una fuerte impronta educativa y recreativa a través de la Escuela de Verano 2026 , que se desarrollará del 6 de enero al 6 de febrero en distintos balnearios del departamento. La propuesta está destinada a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, con actividades adaptadas a cada grupo etario y orientadas al disfrute, el aprendizaje y la integración.

En paralelo, durante diciembre y enero, Las Heras desplegará una red de ferias que busca acompañar a emprendedores locales y acercar productos a precios accesibles. Entre ellas se destaca la Feria Artesanal Inclusiva , que funcionará los miércoles y jueves en la Plaza Marcos Burgos y ofrecerá un espacio de visibilización para emprendedores con discapacidad y artesanos del departamento.

La agenda de fin de año también incluye la Fiesta de las Colectividades, que se realizará del 19 al 21 de diciembre en el Parque de la Familia. El evento combinará gastronomía típica, música y propuestas solidarias, con uno de sus momentos más convocantes: la elaboración del choripán más largo de Argentina, con una extensión aproximada de 500 metros. Todas las personas podrán probarlo, podrán adquirir una porción a cambio de la donación de un alimento no perecedero, que será destinado íntegramente a merenderos del departamento.

A estas iniciativas se suman la Peatonal Navideña, que tendrá lugar los viernes y sábados en Plaza Marcos Burgos, y Sueños Navideños, del 22 al 24 de diciembre en el Predio Los Pescadores, ambas con stands de artesanos, emprendedores locales y actividades pensadas para toda la familia.

plaza marcos burgos

Gastronomía y música al aire libre

Uno de los espacios que volverá a cobrar protagonismo durante el verano será el Las Heras Food Park, que reabrirá sus puertas el sábado 20 de diciembre. Ubicado en calle Roca 1722, a metros de Boulogne Sur Mer, el predio ofrecerá food trucks, cervezas artesanales locales, tragos de autor y música en vivo.

La propuesta funcionará de miércoles a domingo, de 17 a 0, y se mantendrá activa durante toda la temporada estival como un punto de encuentro gastronómico y cultural al aire libre, pensado para el disfrute familiar.

Enero: vendimia, identidad y celebraciones

Enero estará atravesado por las celebraciones vendimiales, uno de los ejes centrales de la agenda. El sábado 10 de enero se realizará la Vendimia Distrital del Área Metropolitana de Las Heras en el Estadio Vicente Polimeni, con baile social y elección de candidatas distritales. Al día siguiente, el domingo 11, la fiesta se trasladará a Uspallata y Alta Montaña, en la explanada del informador turístico.

La Bendición de los Frutos Departamental tendrá lugar el domingo 25 de enero, a las 20.30, en el Parque de la Familia. En tanto, la Vendimia Departamental se celebrará el viernes 30 de enero en el Predio Los Pescadores, con una puesta artística inspirada en la temática “Gente trabajadora”, que contará con la participación de cientos de artistas en escena.

Las celebraciones continuarán con el Festival Aniversario, previsto para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, con espectáculos musicales de artistas locales y nacionales.

festival de alta montaña

Febrero: música, montaña y motores

El mes de febrero sumará propuestas vinculadas a la música, la naturaleza y el turismo aventura. El Festival de Alta Montaña celebrará su 36ª edición los días 14, 15 y 16 de febrero en el Camping Municipal Uspallata, con danzas folklóricas, food trucks y patio de comidas en un entorno natural.

También habrá lugar para los motores: el 12° Moto Encuentro Internacional Cristo Redentor se desarrollará el viernes 13 de febrero, con la llegada de mototuristas de distintos países, mientras que el 16° Encuentro Nacional de Autos Multimarcas tendrá lugar el 14 y 15 de febrero en el Parque de la Familia, con exhibiciones de vehículos de diferentes épocas y estilos.