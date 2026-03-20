El último agasajo que Michel Rolland recibió en Mendoza: dónde fue y por qué

El estupor de la industria vitivinícola Argentina se suma a la sorpresa mundial. La tristeza por el fallecimiento de Michel Rolland , quien sufrió un infarto fulminante este viernes 20 de marzo, El histórico enólogo francés trabajó en cientos de bodegas en más de 10 países, incluyendo Argentina, pero especialmente en Mendoza .

"Michel nos ha dejado hoy a causa de un infarto fulminante", comienza informando el posteo que los familiares de Rolland publicaron desde la cuenta oficial de la bodega que tiene en propiedad en el Valle de Uco, Mendoza.

"Aún estaba lleno de energía, proyectos, planes de viaje. Puede ser que su corazón se vio abrumado por esa vida ajetreada que tanto amaba, por sus 55 años de arduo trabajo, sus viajes a todas las latitudes del mundo, su lado pasional y su vida de bon vivant", amplía el comunicado.

Rolland amaba especialmente Mendoza, y hasta hace pocos días su presencia en la provincia fue notoria y protagonista. Estuvo en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia junto a su esposa Dani, y de hecho fue en las gradas del palco oficial la personalidad más saludada por políticos, empresarios y comunicadores.

De hecho, hace pocos meses se organizó un especial reconocimiento a su persona y sus vinos. En un ambiente íntimo y cuidadosamente curado se llevó a cabo una exclusiva celebración junto a 14 periodistas y comunicadores mendocinos, que tuvo como anfitriona a Beatriz Barbera y como protagonista a Michel Rolland.

Entre los invitados también participaron el Cónsul General de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto, y su señora esposa, Teresa D’Agosto. El encuentro celebró la elegancia francesa, la calidez argentina y la tradición gastronómica italiana que distingue a Francesco Ristorante.

"La experiencia la organizamos para el reconocido enólogo Michel Rolland, referente de Clos de los Siete. Amo sus vinos, están presentes en mi restó, y hacía tiempo que quería recibir a Michel en esta casa para agasajarlo. Es un honor que haya hecho un lugar en su atareada agenda. Por supuesto, invité a referentes de la comunicación del vino y la gastronomía apra que aprovecharan sus hisatorias y su sapiencia", expresó Bea Barbera.

El menú creado especialmente para esta velada propuso un recorrido sensorial donde la pasta artesanal, los sabores clásicos de la cocina italiana y la técnica contemporánea se encontraron con etiquetas emblemáticas de Clos de los Siete y Bodega Rolland. Una combinación que exaltó los puentes culturales entre Francia, Argentina e Italia, honrando tres tradiciones que conviven naturalmente en la mesa argentina.

En el siguiente video, el momento en que Beatriz Barbera recibe y presenta a Michel Rolland:

Beatriz Barbera Con Michel Rolland En Una De Sus úLtimas Visitas A Mendoza

Dos familias que honran las tradiciones

El encuentro también puso en valor el espíritu de familia que caracteriza tanto a los Barbera como a los Rolland: dos proyectos que, desde lugares distintos, comparten una misma vocación por la excelencia, el trabajo en equipo y la transmisión de un legado.

La historia familiar, el compromiso intergeneracional, la pasión por la hospitalidad y el vino se sintieron presentes en cada detalle de la noche, reforzando la identidad y el alma que sostienen ambos emprendimientos.

Una velada única que reunió talento, historia y sabores, reafirmando la potencia del cruce gastronómico entre mundos que se complementan a la perfección.

A continuación, algunas de las imagenes del encuentro:

WAL_0116 María Teresa Corradini de Barbera, junto a Michel Rolland y su hija Beatriz.

WAL_0363 María Teresa, Michel, Fede Croce y Gaby Malizia.

WAL_0579 Michel Rolland junto a Ramiro Barrios.

WAL_0639 Una cena colmada de amigos, agasajando a Michel Rolland.

WAL_0667 Diana Chiani junto a Michel.

WAL_0670 La periodista Claudia Farnia también dijo presente.

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IMG_5167 Dos grandes, con MDZ Estilo: María Teresa Barbera y Michel Rolland.

WAL_0696 Todos los protagonistas de la cena íntima con Michel Rolland.

WAL_9981 Los presentes se llevaron un vino firmado por Michel.

WAL_0013 Un privilegio: recibir una botella de vino firmada por el gran enólogo.

WAL_0234 Juampi Candisano, gran amigo de Michel Rolland.