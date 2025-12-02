El pueblo de Córdoba que enamora con ríos dorados, playas naturales y sierras imponentes

A menos de una hora de la capital cordobesa, un pueblo serrano conquista a quienes buscan desconectar del ruido y sumergirse en la naturaleza. Cabalango, en el sur del Valle de Punilla , combina paisajes de sierras, playas de río y una tranquilidad que invita a respirar aire puro y desacelerar.

Su proximidad a Córdoba —está a solo 50 kilómetros— lo vuelve ideal para una escapada de fin de semana o para pasar unos días de descanso sin alejarse demasiado.

Este pueblo se caracteriza por la calidez de su gente y un entorno que transmite serenidad apenas uno llega. Sus calles silenciosas, los sonidos del monte y la presencia constante del río Los Chorrillos convierten a Cabalango en un destino natural, sencillo y perfecto para desconectarse.

Aunque se puede visitar durante todo el año, el verano lo transforma por completo: el calor invita a instalarse a la orilla del río para disfrutar de las aguas doradas, teñidas por los minerales —especialmente el yodo— que le dan a este rincón una identidad única.

El río Los Chorrillos atraviesa el pueblo con ollas profundas, pequeñas cascadas, piletones y trampolines naturales formados por las rocas del cauce. Sus balnearios, rodeados de vegetación serrana, son el mejor escenario para pasar la tarde en familia o con amigos, entre chapuzones, caminatas y la simple contemplación del paisaje. A esto se suma la tranquilidad de sus calles, los espacios recreativos y paradores que permiten pasar el día entero al aire libre .

Playas naturales, balnearios y sierras: así es el pueblo cordobés elegido por quienes buscan descanso cerca de la capital.

Cabalango también tiene opciones para quienes buscan algo más que playa y descanso. El pueblo ofrece una variada oferta gastronómica, áreas de juegos, feria de artesanos, estacionamiento, baños públicos y servicio de guardia médica durante la temporada. Para los aventureros hay actividades como mountain bike, caminatas, cabalgatas y trekking hacia El Elefante, un recorrido de baja dificultad que dura unas cuatro horas y permite disfrutar vistas privilegiadas del entorno serrano.

Además, este pueblo es conocido por recibir todos los años un clásico del automovilismo: un prime del Rally Mundial Argentina, que atrae a fanáticos de los motores y suma un atractivo diferente a su impronta tranquila y natural.

Llegar a Cabalango es muy fácil: desde la Ciudad de Córdoba se toma la RN 20 y luego la autopista Justiniano Posse, atravesando Villa Carlos Paz hasta encontrar el desvío hacia el pueblo. En colectivo, se puede llegar con la empresa Fonobus, que conecta la capital con distintas localidades del Valle de Punilla.

Entre sierras, aire puro, playas de río y una paz que conquista, Cabalango demuestra por qué se ha convertido en uno de los pueblos más queridos de Córdoba. Ideal para desconectar, descansar y disfrutar del verano en la naturaleza.