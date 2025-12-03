El "olor a anciano" comienza antes de lo que se cree: estudios señalan cambios desde los 30

Durante años se instaló la idea de que el llamado “olor a anciano” aparece recién en la vejez . Sin embargo, investigaciones en el campo de la química corporal apuntan a que este fenómeno comienza mucho antes de lo que se piensa: alrededor de los 30 años. El responsable es un compuesto llamado 2-nonenal, una molécula que se incrementa gradualmente con el paso del tiempo y que produce un aroma particular asociado a la edad madura.

El 2-nonenal es un aldehído insaturado que se genera cuando los lípidos de la piel -especialmente los ácidos grasos omega-7- se oxidan. Este proceso se vuelve más frecuente a partir de los 30 años debido a cambios en la composición de la piel, la disminución de antioxidantes naturales y el estrés oxidativo.

Este compuesto tiene un olor característico: graso, ligeramente rancio y con notas similares al papel viejo. Es justamente esa combinación la que suele asociarse, culturalmente, a la tercera edad.

Si bien el aumento del 2-nonenal se vuelve más pronunciado después de los 60 años, su presencia ya puede detectarse desde los 30, según estudios japoneses que investigan la química del envejecimiento.

No es falta de higiene: un mito a derribar

Los científicos enfatizan que este aroma no está relacionado con la limpieza personal, sino con procesos metabólicos naturales. Incluso personas que se higienizan adecuadamente pueden presentar niveles más altos de 2-nonenal simplemente por cuestiones biológicas.

Este descubrimiento busca desmontar prejuicios vinculados al envejecimiento y a los estereotipos sobre la vejez.

Factores que lo intensifican

Si bien el envejecimiento es el factor principal, ciertos aspectos del estilo de vida pueden potenciar la presencia de 2-nonenal:

Dietas ricas en grasas saturadas

Estrés crónico

Falta de sueño

Tabaquismo

Exposición solar excesiva

Ambientes muy cálidos o húmedos que favorecen la oxidación

jovenes

¿Se puede reducir? Lo que dice la ciencia

Aunque no puede eliminarse por completo —porque forma parte natural del envejecimiento—, sí puede atenuarse:

Mantener una rutina de higiene regular con jabones neutros

Usar tejidos respirables como algodón o lino

Ventilar los ambientes

Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y alcohol

Incorporar antioxidantes en la dieta (frutos rojos, té verde, vegetales de hoja)

Usar cremas hidratantes que fortalezcan la barrera cutánea

Algunos estudios sugieren que los productos con ingredientes antioxidantes o desodorizantes específicos pueden ayudar, pero los especialistas coinciden en que el enfoque debe ser integral, no cosmético.

Un fenómeno biológico, no un estigma

El aroma asociado al 2-nonenal forma parte de la vida humana tanto como el cambio del pelo o la elasticidad de la piel. Comprenderlo desde la biología y no desde el prejuicio permite derribar estigmas y entender que el olor corporal es un signo más del paso del tiempo.

Mientras la ciencia sigue investigando cómo y por qué aparece, lo cierto es que este fenómeno comienza mucho antes de lo imaginado: hacia los 30 años, cuando el cuerpo empieza a dejar atrás su etapa más joven y se adentra en la madurez.