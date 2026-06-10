El famoso reality internacional que se está grabando en un restaurante top de Mendoza

Un exitoso reality de la televisión internacional revolucionó las calles céntricas de Mendoza para filmar sus instancias decisivas.

En la nota, fotos y detalles de la filmación de nivel internacional que sucede en Mendoza. Foto: Facebook.

Un importante despliegue de producción audiovisual sorprendió a los transeúntes en plena ciudad de Mendoza con un inusual movimiento de técnicos y camiones de exteriores. El motivo es el rodaje secreto de las instancias decisivas de un exitoso reality de cocina internacional, que eligió la provincia como escenario para consagrar a su próximo ganador.

masterchef polonia azafrán mendoza peatonal sarmiento-3 Las unidades de traslado del famoso reality estacionadas en el centro mendocino para el rodaje. Foto: MDZ Intriga en pleno centro mendocino El movimiento de cables, equipos de filmación y catering alteró por completo el ritmo habitual de la calle Sarmiento durante las primeras horas de la mañana del martes 9 de junio. Los vecinos y curiosos que pasaban por la zona no tardaron en notar que se trataba de una logística impactante, propia de una gran ficción o de un programa de escala global.

masterchef polonia azafrán mendoza peatonal sarmiento-5 Parte del imponente despliegue técnico necesario para el rodaje de la final de MasterChef Polonia. MDZ La provincia vuelve a posicionarse de esta manera en el centro de las miradas del entretenimiento, atrayendo inversiones y equipos de trabajo del extranjero que buscan fusionar la exigencia de la competencia con la identidad visual que ofrece nuestra región.

El misterio develado: estrellas Michelin y televisión MDZ constató que el secreto detrás de semejante despliegue técnico pertenece a MasterChef Polonia. La famosísima competencia televisiva culinaria que este año, en la versión argentina, cosechó un Martín Fierro a Reality en la 54° entrega que se desarrolló el lunes 18 de mayo de 2026.

masterchef polonia azafrán mendoza peatonal sarmiento-2 ¡Tremenda producción! MDZ Este exitoso formato desembarcó en la provincia para registrar sus capítulos más cruciales, utilizando como set principal las instalaciones de Azafrán, el prestigioso restaurante mendocino que ostenta una estrella Michelin.