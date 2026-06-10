El famoso reality internacional que se está grabando en un restaurante top de Mendoza
Un exitoso reality de la televisión internacional revolucionó las calles céntricas de Mendoza para filmar sus instancias decisivas.
Un importante despliegue de producción audiovisual sorprendió a los transeúntes en plena ciudad de Mendoza con un inusual movimiento de técnicos y camiones de exteriores. El motivo es el rodaje secreto de las instancias decisivas de un exitoso reality de cocina internacional, que eligió la provincia como escenario para consagrar a su próximo ganador.
Intriga en pleno centro mendocino
El movimiento de cables, equipos de filmación y catering alteró por completo el ritmo habitual de la calle Sarmiento durante las primeras horas de la mañana del martes 9 de junio. Los vecinos y curiosos que pasaban por la zona no tardaron en notar que se trataba de una logística impactante, propia de una gran ficción o de un programa de escala global.
La provincia vuelve a posicionarse de esta manera en el centro de las miradas del entretenimiento, atrayendo inversiones y equipos de trabajo del extranjero que buscan fusionar la exigencia de la competencia con la identidad visual que ofrece nuestra región.
El misterio develado: estrellas Michelin y televisión
MDZ constató que el secreto detrás de semejante despliegue técnico pertenece a MasterChef Polonia. La famosísima competencia televisiva culinaria que este año, en la versión argentina, cosechó un Martín Fierro a Reality en la 54° entrega que se desarrolló el lunes 18 de mayo de 2026.
Este exitoso formato desembarcó en la provincia para registrar sus capítulos más cruciales, utilizando como set principal las instalaciones de Azafrán, el prestigioso restaurante mendocino que ostenta una estrella Michelin.
El propio chef del establecimiento, Sebastián Weigandt, fue quien confirmó la gran noticia gastronómica. El experto reveló que la producción europea no solo eligió su cocina, sino que también diagramó un itinerario estratégico que incluye el rodaje en el restaurante Zonda y una definición absoluta en las instalaciones del Hotel Potrerillos.
Logística y movimiento de técnicos en la reconocida arteria mendocina
Para sostener una filmación de esta magnitud, el trabajo detrás de escena requiere una coordinación perfecta. Mientras el jurado evalúa a los participantes del programa dentro del set principal, la cocina del vecino restaurante Auténtico se encarga de elaborar los platos destinados a alimentar al numeroso equipo técnico de la producción internacional.
Esta ambiciosa apuesta ratifica el excelente posicionamiento que tiene Mendoza como polo gastronómico y vitivinícola mundial, consolidándose como un escenario capaz de captar la atención de las principales cadenas de televisión del planeta.