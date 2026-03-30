El evento donde un huevo de chocolate de 100 kilos se comparte en familia

Feria, espectáculos y actividades familiares se darán cita en el Parque Ferri durante el fin de semana de Pascua, con un huevo de chocolate de 100 kilos.

El Parque Ferri será sede de un fin de semana con feria, espectáculos y un huevo gigante de 100 kilos.

El primer fin de semana de abril, Luján de Cuyo se prepara para vivir una celebración especial que combina tradición, entretenimiento y encuentro comunitario. Bajo la consigna “Pascuas en el Ferri”, el histórico Parque Humberto Ferri se transformará en un gran espacio de disfrute familiar, con actividades pensadas para todas las edades y una fuerte impronta cultural y recreativa.

Durante dos jornadas consecutivas, el predio ubicado en la intersección de Chiclana y Azcuénaga, en pleno microcentro lujanino, será el punto de encuentro de vecinos y visitantes que busquen compartir una experiencia al aire libre, en un entorno cuidado y con propuestas que apelan tanto a la tradición pascual como al entretenimiento contemporáneo. La iniciativa invita a desacelerar la rutina y reencontrarse en comunidad, recuperando el valor del espacio público como lugar de celebración.

Feria de Pascuas en el Parque Ferri Carpa chocolatera Uno de los principales atractivos será la carpa de chocolateros artesanales, donde productores locales ofrecerán una amplia variedad de elaboraciones típicas de Pascua. Huevos, figuras, bombones y creaciones especiales formarán parte de una propuesta que pone en valor el trabajo artesanal y los sabores tradicionales, convirtiendo al chocolate en protagonista indiscutido del evento.

A esta experiencia se sumará una feria de artesanos y emprendedores, con stands que exhibirán productos de diseño, objetos decorativos, indumentaria, regalos y propuestas gastronómicas. La feria no solo amplía la oferta para el público, sino que también promueve el consumo local y el desarrollo de la economía emprendedora, generando un espacio de visibilidad para proyectos independientes de la región.

El cronograma incluirá, además, espectáculos y actividades recreativas pensadas para toda la familia, con especial atención al público infantil. Shows artísticos, animaciones y propuestas lúdicas convertirán al parque en un escenario dinámico, donde grandes y chicos podrán disfrutar de momentos compartidos en un clima festivo y distendido.