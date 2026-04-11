El desafío de lograr un Pinot Noir elegante en un lugar muy particular de la Argentina

Históricamente, cuando pensamos en los Valles Calchaquíes, la mente viaja hacia Torrontés eléctricos o Malbecs de una concentración y potencia inconfundibles. El Norte argentino ha consolidado su fama sobre la base de tintos estructurados y blancos de tipicidad única. Sin embargo, la vitivinicultura de altura no deja de sorprender y, esta vez, el desafío llega de la mano de una de las cepas más esquivas y delicadas del mundo: el Pinot Noir .

Bodega El Esteco, un referente ineludible de la región, acaba de dar un paso estratégico al incorporar una nueva etiqueta a su línea de alta gama. Se trata del Blend de Extremos Pinot Noir , un vino que, lejos de buscar la masividad, se posiciona como una respuesta a la creciente demanda global por ejemplares que combinen elegancia con una identidad de terruño inconfundible.

La clave de este lanzamiento radica en la interpretación técnica de Claudio Maza, enólogo principal de la bodega. Fiel a la filosofía de la línea Blend de Extremos, este Pinot Noir no proviene de un solo viñedo, sino que es el resultado de una meticulosa "aventura enológica" que fusiona las características de dos regiones extremas dentro del propio Valle Calchaquí:

Cafayate : Aporta la delicadeza, las notas frutales y florales, y esa leve terrosidad característica de la zona.

Para lograr este perfil sensorial, la elaboración siguió procesos precisos. Se utilizó un porcentaje de racimos enteros para aportar mayor carácter e intensidad aromática, mientras que la crianza en roble de una parte del vino permitió redondear los taninos, logrando un final armonioso y sofisticado.

Claudio Maza 1 Claudio Maza, enólogo principal del El Esteco.

“Hay que lograr desmitificar que el Norte es un lugar cálido para estas variedades, para nada”, explica tajante Claudio Maza. "La enorme amplitud térmica y sobre todo la altura, hacen que se logren vinos con identidad única y que sean otra expresión del Pinot Noir en la Argentina".

El resultado es un tinto que destaca por su frutalidad y frescura (roja fresca, frutillas, frambuesa), alineado con la visión de la bodega de producir ejemplares vibrantes, equilibrados y con una potencia frutal importante, pero sin perder la elegancia que define a la cepa.

Un movimiento estratégico en el segmento Premium

Con este lanzamiento, El Esteco introduce un exponente de alto valor percibido en una categoría que se encuentra entre las seis cepas con mayor participación del mercado local, asociado intrínsecamente a la sofisticación gastronómica. El Blend de Extremos Pinot Noir representa una oportunidad para diferenciar la propuesta de los Valles Calchaquíes a través de una variedad que demanda precisión y, sobre todo, un profundo respeto por el origen.

Una vez más, el Norte demuestra que su techo aún no está a la vista, y que la altura es un aliado inmejorable para quienes se atreven a desafiar los preconceptos enológicos.