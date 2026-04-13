El crumble de manzana más rico: receta paso a paso para un postre imperdible
Aprendé cómo hacer crumble de manzana con esta receta para que tenga una textura crocante y un relleno jugoso.
La receta de crumble de manzana es para quienes buscan algo casero sin demasiada complejidad, pero con una presentación y sabor que destaquen. Se sirve mejor tibio, lo que lo convierte en una opción perfecta para cerrar una comida o acompañar una merienda más especial. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para el relleno
- 4 manzanas
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de canela
- Jugo de 1/2 limón
Para el crumble
- 150 g de harina
- 100 g de manteca fría
- 100 g de azúcar
Paso a paso de la receta
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Pelar y cortar las manzanas en cubos.
- Mezclarlas con el azúcar, la canela y el jugo de limón.
- Colocar la mezcla en una fuente para horno.
- En otro bowl, mezclar la harina, el azúcar y la manteca fría.
- Formar una textura arenosa con las manos.
- Cubrir las manzanas con el crumble.
- Hornear durante 30 minutos hasta dorar.
- Servir tibio. ¡Y listo!