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El crumble de manzana más rico: receta paso a paso para un postre imperdible

Aprendé cómo hacer crumble de manzana con esta receta para que tenga una textura crocante y un relleno jugoso.

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Postre en tiempo récord: crumble de manzana fácil y delicioso. Foto: Freepik

Postre en tiempo récord: crumble de manzana fácil y delicioso. Foto: Freepik

La receta de crumble de manzana es para quienes buscan algo casero sin demasiada complejidad, pero con una presentación y sabor que destaquen. Se sirve mejor tibio, lo que lo convierte en una opción perfecta para cerrar una comida o acompañar una merienda más especial. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

Para el relleno

  • 4 manzanas
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de canela
  • Jugo de 1/2 limón

Para el crumble

  • 150 g de harina
  • 100 g de manteca fría
  • 100 g de azúcar
Aprende a hacer un delicioso crumble de manzanas y peras (Shutterstock).
Aprende a hacer un delicioso crumble de manzanas.

Aprende a hacer un delicioso crumble de manzanas.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Pelar y cortar las manzanas en cubos.
  3. Mezclarlas con el azúcar, la canela y el jugo de limón.
  4. Colocar la mezcla en una fuente para horno.
  5. En otro bowl, mezclar la harina, el azúcar y la manteca fría.
  6. Formar una textura arenosa con las manos.
  7. Cubrir las manzanas con el crumble.
  8. Hornear durante 30 minutos hasta dorar.
  9. Servir tibio. ¡Y listo!

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