El cambio de look de Nicole Neumann que sorprendió a todos

El cambio no solo fue en el corte, sino también en el color. Dejó atrás el rubio claro que la caracterizaba y optó por un tono rubio cobrizo, una elección que se alinea con las tendencias de otoño-invierno. "Como cuesta, hace dos meses que le estoy dando vueltas a esto. Al color rojizo bien dicho por estilistas, yo le digo naranja. El flequillo que casi todos los inviernos y otoños me lo corto porque me encanta", explicó Nicole luego de su cita con el estilista.

Mirá el video de Nicole con su nuevo look:

Embed - Nicole Neumann

La decisión no fue fácil, ya que enfrentó opiniones encontradas en su entorno. "Me costó un montón porque mis hijas me decían que flequillo no me haga y Manu me decía que no me cambie el color", contó, resaltando la importancia que tiene la opinión de su familia. Sin embargo, su deseo de transformación prevaleció: "Junté valor y me lo hice. Yo estoy feliz, ¿qué opinan?", comentó, mostrando seguridad en su elección.