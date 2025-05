Bombacha a la vista y pantis rotas: Cami Mayan y un look osado para ver a Lali

Cami Mayan no se quedó afuera del gran show de Lali Espósito y apostó por un look nocturno que no pasó desapercibido en lo absoluto. La influencer se plantó frente a un mural callejero con una estética con dejos punk y dosmilera, y compartió las fotos en su cuenta de Instagram. "Así se festeja el Día de la Patria. Feliz día", escribió en el pie, con emojis de corazón blanco y la bandera argentina.

La remera blanca sin mangas decía en negro: "Nunca fui lo que querían de mí". Mensaje que se volvió el centro de un outfit que también tuvo cintura baja, ropa interior visible y medias de red. Cami eligió un culotte negro que dejó ver una bombacha bordó de tiro alto, y sumó un cinturón con tachas y detalles metálicos que cerraron el combo con toda la actitud.

Las medias cherry tuvieron roturas intencionales en los muslos, y las botas negras de caña baja le dieron el toque justo entre lo rockero y lo glam. Arriba, una campera de piel marrón terminó de armar la estampa otoñal que igual se sentía libre y provocadora.

Como accesorios, Cami fue por todo, con un bolso tipo baguette con hebillas, lentes de sol total black y collares varios, desde perlas hasta dijes de cruces y uno plateado más grueso que le aportó peso visual al cuello. Todo bien equilibrado y a la vez caótico. El resultado fue un outfit que mezcló estéticas y desafió estructuras.

No te pierdas las fotos del look de Cami Mayan:

Eligió un outfit que combinó culotte, pantis cherry y una remera que decía: "Nunca fui lo que querían de mí".

El look de Cami Mayan para ver a Lali.

La remera de Cami Mayan que lo dijo todo.