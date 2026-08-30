El audaz estilo de Anita Espasandín: flores, medias rojas y animal print

Anita Espasandín deslumbró en un desfile con un outfit que sorprendió a presentes y seguidores en redes sociales. No te pierdas la foto en la nota.

Anita Espasandín, modelo y pareja de Benjamín Vicuña, asistió a un desfile con un look cargado de color en el cual las estampas florales, las medias y el animal print fueron las grandes estrellas.

El conjunto elegido por Anita fue de inspiración floral y estaba compuesto por un saco y una pieza inferior a juego, ambos con la misma estampa que se destacaba por un print multicolor con flores y motivos botánicos distribuidos sobre una base clara.

El verde, rojo, fucsia y rosa fueron algunos de los tonos que aparecieron en las prendas generando un efecto visual llamativo, mientras que el saco presentaba mangas largas y solapas, y debajo llevó una remera de cuello alto en color blanco que funcionó como un contraste perfecto frente a la intensidad del estampado.

Uno de los recursos que más personalidad le dio al look, sin embargo, fueron unas medias rojas opacas en un tono intenso que permitieron generar un contraste marcado con la base clara y multicolor del conjunto. El rojo de las medias retomaba algunos de los tonos presentes en el estampado floral y fue por eso que conseguió integrarse de manera armónica al resto de las prendas.

Para completar, la modelo lució unas zapatillas con estampado animal print que combinaban diferentes tonalidades de marrón y negro con cordones blancos, logrando así un contraste informal frente al carácter más sofisticado de la sastrería floral.