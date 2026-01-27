Dyhzy se convirtió en Moria Casán y revolucionó Instagram con su look

Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, mostró un homenaje drag que celebró a la diva desde el glamour y el respeto. ¡Mirá las fotos!

Dyhzy sorprendió rindiendo tributo a una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino. Estanislao Fernández, conocido artísticamente como Dyhzy, se transformó en Moria Casán y convirtió esa metamorfosis en un fenómeno viral.

El influencer de 31 años, que construyó una sólida identidad como drag queen, compartió en Instagram una serie de imágenes que documentaron el proceso y el resultado final de su transformación. Frente a casi 350 mil seguidores, mostró cada detalle de un look que replicó uno de los estilismos más recordados de Moria en sus años como vedette.

El vestuario estuvo confeccionado íntegramente por él mismo, y consistió en un body negro cavado con corpiño armado, breteles finos y un estampado floral en tonos lilas. Dyhzy incluso incluyó en el posteo una foto de archivo de Moria, subrayando el vínculo entre ambas imágenes.

Para completar el conjunto, sumó unos guantes largos al tono decorados con pedrería, y unas sandalias plateadas con plataforma y taco aguja que le estilizaron aún más la figura. En cuanto a los accesorios, lució una gargantilla de brillantes plateados y brazaletes con piedras lilas.

Es evidente decir que beauty look resultó clave en la transformación. Dyhzy eligió una peluca violeta de corte mullet, similar a la que Moria usó en aquella época, y un maquillaje potente que constó de un delineado cat eye bien marcado, sombras grises, un rubor visible en las mejillas y gloss en los labios.