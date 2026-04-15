Duelo de looks: así se vistieron Máxima y Melania y vos votás a la más chic

No te pierdas todos los detalles y fotos de los looks de Máxima Zorreguieta y Melania Trump para una cena en la Casa Blanca.

En el marco de una visita oficial cargada de compromisos diplomáticos, la reina Máxima aterrizó en Filadelfia para cumplir con una agenda intensa junto al rey Guillermo Alejandro. Reuniones con autoridades, encuentros con empresarios y visitas a distintos espacios emblemáticos marcaron la jornada, antes del traslado a Washington D.C. para una cena en la Casa Blanca con Donald Trump y Melania Trump.

Máxima eligió un vestido midi en color naranja, el tono insignia de los Países Bajos. La prenda, que contaba con manga francesa, cuello cerrado y un delicado drapeado frontal, estaba acompañada por un cinturón que le definió la silueta.

El diseño está firmado por Claes Iversen, y marcó una diferencia dentro de su habitual apuesta por la moda circular, puesto que en esta ocasión se trató de una prenda inédita en su guardarropa.

Para completar el conjunto, optó por stilettos marrones de Gianvito Rossi y un clutch a tono. Los accesorios sumaron un valor simbólico adicional, con piezas plateadas que incluyeron un prendedor y aretes pertenecientes a la reina Juliana, un vínculo directo con la historia de la realeza neerlandesa.

El maquillaje se mantuvo en una línea sutil, con tonos marrones que acompañaron la paleta general, y el cabello suelto con ondas suaves terminó de construir un look elegante.