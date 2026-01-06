Dove Cameron anunció su compromiso con Damiano David: unos anillos de ensueño

Los detalles de los anillos de compromiso que comparten la ex estrella de Disney, Dove Cameron, y el vocalista de la banda de rock "Måneskin", Damiano David.

Dove Cameron comenzó el 2026 con una noticia que recorrió el mundo del espectáculo. La actriz y cantante confirmó su compromiso con Damiano David, solista y vocalista de Måneskin, a través de un emotivo anuncio en redes sociales que generó una ola de reacciones entre fanáticos y medios internacionales.

Dove, de 29 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a Damiano en las que dejó ver su anillo de compromiso. El mensaje que acompañó las imágenes fue breve pero muy emotivo: “Mi parte favorita de estar viva… feliz año nuevo”. Damiano David, de 26 años, publicó las mismas fotos (junto a otra inédita) con la frase “Va a ser un año hermoso”.

610504302_18555012400040975_7543368204497567433_n Una pareja que comenzó el año celebrando el amor. Instagram: dovecameron La historia de amor entre ambos se remonta a 2023, cuando comenzaron a ser vistos juntos en distintos eventos artísticos y musicales. Con el tiempo, la pareja confirmó su romance en alfombras rojas y apariciones públicas, construyendo un vínculo que se mostró sólido y amoroso. En octubre de 2025, celebraron su segundo aniversario con mensajes cariñosos que evidenciaron la profundidad de la relación.

Las imágenes del anuncio pusieron el foco en el anillo de compromiso, un símbolo que marca el paso formal hacia el matrimonio. Aunque aún no se comunicó una fecha oficial para la boda, la noticia despertó expectativas inmediatas entre sus seguidores y la prensa, que ya especula con una posible celebración durante 2026.

610700348_18555012424040975_7665401283801014170_n Así fue el anuncio del compromiso de Dove Cameron y Damiano David. Instagram: damianodavid Un detalle que no pasó por inadvertido fue el mensaje grabado en los anillos de compromiso de ambos: “The best part of being alive” (“Lo mejor de estar vivo”). Las piezas fueron elaboradas con diamantes naturales de la más alta calidad y realizados de manera exquisita en Italia por algunos de los maestros artesanos más prestigiosos del mundo. Se trata de un diseño único, pensado para celebrar la unión de dos almas, enriquecidos con una inscripción profundamente simbólica en su interior que evoca el lazo eterno del amor. Ambas piezas fueron confeccionadas en oro rosa de 18 quilates, cuentan con certificación GIA y llevan la firma de Bernini High Jewelry.