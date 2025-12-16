Despedidas de soltero: el verdadero motivo por el que se elige a Mendoza como destino

Las despedidas de soltero dejaron de ser, hace tiempo, celebraciones improvisadas de una sola noche para convertirse en viajes planificados, con logística compleja y una clara orientación hacia las experiencias. En ese contexto, Mendoza logró construir un perfil propio: recibe grupos, en promedio de diez personas, que viajan especialmente para celebrar, con estadías que oscilan entre dos y tres noches -aunque algunas propuestas se extienden a cuatro días- y que destinan un presupuesto individual variable según el nivel de servicios contratados.

El gasto por persona suele comenzar alrededor de los 300 dólares en algunas opciones y puede incrementarse de manera significativa cuando se incorporan alojamientos de alta gama, experiencias gastronómicas premium, bodegas de renombre, spa, traslados privados y shows exclusivos. La clave del destino no está en los paquetes estandarizados, sino en la posibilidad de personalizar cada viaje según los intereses, tiempos y presupuesto del grupo.

A diferencia de otros polos tradicionales de despedidas de soltero, donde la fiesta nocturna concentra la mayor parte de la experiencia, Mendoza se distingue por ofrecer una agenda amplia y flexible: visitas a bodegas, sunset, gastronomía de autor, turismo aventura en montaña, relax termal, casas privadas con servicios exclusivos y una escena nocturna que se articula como complemento, no como único eje del viaje.

Entre las empresas que impulsaron este fenómeno en la provincia se destaca Mendoza Host. Fundada en 2013, comenzó con propuestas puntuales y desde 2015 trabaja de manera sostenida y en volumen en este segmento, cuando aún no estaba instalado como una categoría turística definida en Mendoza.

Grupos de diferentes puntos de Argentina y de diferentes países de la región eligen Mendoza para celebrar sus despedidas de solteros.

Según explicó Fernando Abraham, uno de sus dueños, la empresa nació con una idea amplia de hospitalidad, pero fue el propio mercado el que la fue posicionando. Hoy, cerca del 99% de sus clientes son grupos de amigos -en despedidas o celebraciones similares- y acumulan más de 700 experiencias organizadas, un recorrido que les permitió desarrollar una metodología de trabajo altamente adaptable.

Peter Lanzani es uno de los tantos famosos que llega a la provincia a disfrutar. En la foto, junto a unos amigos celebrando una despedida de soltero.

Alojamiento, traslados, reservas en bodegas, actividades de día y de noche, experiencias gastronómicas y servicios adicionales se articulan bajo una misma coordinación, de modo que el grupo delega la logística y se concentra en disfrutar. No trabajan con paquetes cerrados, sino que cada propuesta se arma a medida, en función del presupuesto y las expectativas de quienes viajan.

despedida de solteros Un grupo de amigos provenientes de Chile. Foto: Mendoza Host

El perfil de sus clientes es amplio, aunque predomina la clase media y media-alta. Reciben grupos de todo el país -con fuerte presencia de Buenos Aires, pero también de provincias como Salta, Córdoba o Tierra del Fuego- y del exterior, principalmente de Chile, Uruguay, Perú y Estados Unidos. Las diferencias culturales también influyen en la agenda: mientras los grupos argentinos suelen combinar turismo y diversión, los chilenos priorizan estadías en casas privadas, buena gastronomía y salidas nocturnas, con menor interés en las bodegas.

Las visitas a bodegas siguen siendo el principal atractivo, especialmente para argentinos y turistas de otros países, junto con los sunset en viñedos y espacios gastronómicos. En los últimos años, Abraham observa un cambio en los hábitos: antes, los grupos encadenaban sunset y boliche; hoy, muchas veces el evento al atardecer se convierte en la actividad central de la jornada.

despedida de solteras Las chicas también quieren divertirse antes de dar el "sí". Foto: Mendoza Host

La temporada alta se concentra en los meses de calor, entre primavera y otoño, cuando el clima permite aprovechar al máximo los espacios al aire libre. En invierno, si bien hay demanda, el volumen es menor.

De septiembre a abril, temporada de despedidas

Otra de las firmas que capitalizó el crecimiento de este segmento es agencia Upa Mendoza, fundada hace casi tres años por Facundo Pardo y Matías Cucchi, luego de la fusión de trayectorias previas en el sector turístico. Si bien comenzaron con un enfoque más general, el auge de las despedidas de soltero terminó definiendo el perfil de la agencia.

UPA_07 (1) Facundo Pardo y Matías Cucchi de Upa Mendoza.

La propuesta de Upa también se apoya en la personalización, con un fuerte énfasis en la experiencia desde la llegada: traslados privados desde el aeropuerto, alojamiento con recepción gastronómica, servicios de chef in door, reservas VIP en eventos y fiestas, visitas a bodegas, actividades de montaña y turismo aventura. Entre los servicios distintivos incorporaron incluso una limusina muy particular y poco habitual en la oferta local (ver foto arriba).

El público que recibe la agencia es mayoritariamente joven, profesional y con predisposición al gasto. Los grupos provienen principalmente de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias, además de Chile y, más recientemente, Uruguay, que se consolidó como un mercado emergente. La temporada fuerte se extiende de septiembre a abril, con actividad desde agosto.

despedida de solteros Bodegas, sunset y aventuras son parte de las propuestas. Foto: Upa Mendoza

En cuanto a las preferencias, la combinación de fiesta y gastronomía aparece como el eje central, acompañada por bodegas, sunsets y, en algunos casos, rafting u otras actividades de aventura. Las diferencias entre despedidas de soltero y soltera se reflejan en los intereses: los hombres suelen pedir más actividades en la casa y aventura, mientras que las mujeres priorizan bodegas, paseos relajados y experiencias como spa o navegación.

El paquete más vendido tiene una duración de dos noches y tres días, con grupos de unas diez personas y un precio base que ronda los 300 dólares por persona, ajustable según los servicios incluidos.

La oferta de esta agencia también incluye la bienvenida a la soltería para quienes se divorcian o separan y deciden celebrarlo.

Solteras que buscan opciones premium

Dentro del abanico de propuestas, también se destacan las experiencias de formato cerrado y orientación premium, como las que ofrece Vempra, especialmente diseñadas para despedidas de soltera. En su sitio web, la agencia presenta un paquete de cuatro días y tres noches en Mendoza, enfocado en lujo, spa y vinos, con logística completamente resuelta.

La experiencia incluye traslados privados, alojamiento en hoteles de distintas categorías, cenas y almuerzos en bodegas reconocidas como Rosell Boher y La Azul, y un día completo de relax en Termas de Cacheuta. El itinerario prioriza el disfrute sin apuros y la calidad de cada momento, con precios por persona que varían según el hotel elegido y que se ubican en un rango alto dentro del mercado local.

mendoza-vinedos-y-fiesta-asi-fue-la-despedida-de-soltera-que-sofia-jujuy-jimenez-le-organizo-a-su-hermana-ines La despedida de soltera que Sofía Jujuy Jiménez le organizo a su hermana Inés. Foto: Vempra

Este tipo de propuestas responde a un perfil de viajeras que busca previsibilidad en los costos, un programa definido y un enfoque centrado en el bienestar, la gastronomía y el entorno natural, más que en la vida nocturna intensa. Los precios por persona varían según el alojamiento elegido, por ejemplo, en Hotel Princess Royal (base triple) ronda los $689.214,75. Mientras que en el Hotel Sheraton Mendoza ronda los $852.589,50.

Testimonios y motivaciones del viaje

Los relatos de quienes eligen Mendoza para celebrar aportan claves sobre su atractivo. Lautaro, uruguayo de 32 años, destaca las bodegas, los sunsets y el turismo aventura como elementos decisivos para optar por un destino menos tradicional para su país.

Antonella, de Misiones, resalta la diversidad gastronómica, los vinos y la posibilidad de sumar una escapada a Chile. Mientras que Candelaria, cordobesa de 28 años, resume la experiencia en la combinación de diversión, paisaje y propuestas al aire libre.

En todos los casos, aparece un denominador común: la idea de vivir la despedida como un viaje integral, donde la celebración se integra al turismo y no se limita a una sucesión de fiestas nocturnas.

Mendoza en comparación con destinos internacionales

A nivel global, ciudades como Las Vegas, Miami, Ibiza o Barcelona se consolidaron como sinónimos de despedidas de soltero, con una oferta centrada en la noche, los espectáculos y la fiesta continua. Mendoza, en cambio, se posiciona en un lugar distinto: no compite por intensidad nocturna, sino por diversidad de experiencias en un entorno natural y gastronómico de prestigio internacional.

Mientras Las Vegas ofrece casinos y shows e Ibiza construye su identidad alrededor de clubes y DJs, Mendoza propone bodegas, montaña, termas, casas privadas y eventos diurnos que se integran a una agenda social nocturna más acotada. En términos de costos, el destino resulta competitivo frente a esas plazas internacionales, especialmente para viajeros regionales, con la ventaja de una logística más accesible y una fuerte identidad local.

Un destino en consolidación

Lejos de ser una moda pasajera, las despedidas de soltero en Mendoza se consolidan como un segmento específico del turismo de grupos. La experiencia acumulada por empresas pioneras, la diversificación de propuestas y el posicionamiento internacional de la provincia en gastronomía, vino y eventos culturales explican su crecimiento sostenido.

Con grupos que viajan especialmente para celebrar, presupuestos flexibles y una agenda que combina disfrute y turismo, Mendoza se afirma como una alternativa con identidad propia dentro del mapa global de las despedidas de soltero, capaz de dialogar con los destinos icónicos sin replicar sus fórmulas.