Daikiri de durazno casero: la receta más rica y refrescante para preparar en verano

La receta de un trago clásico con duraznos, ron blanco y limón, para disfrutar bien frío en días de calor y preparar en casa de forma simple.

MDZ Estilo

El daiquiri o daikiri de durazno resume el espíritu del verano en un solo vaso. Es frutal y tiene una textura suave que invita a tomarlo sin apuro. Una receta riquísima para tardes largas, encuentros al aire libre o como aperitivo liviano antes de una comida, con ese equilibrio justo entre lo dulce del durazno y la acidez del limón. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 duraznos maduros

  • 60 ml de ron blanco

  • 30 ml de jugo de limón recién exprimido

  • 1 a 2 cucharadas de almíbar o azúcar (a gusto)

  • Hielo en cantidad

Paso a paso de la receta

  • Lavá bien los duraznos, cortalos a la mitad, retirá el carozo y picalos en cubos medianos. Si querés una textura más suave, podés pelarlos previamente.

  • Colocá los duraznos en la licuadora y procesalos hasta obtener un puré liso.

  • Agregá el ron blanco y el jugo de limón recién exprimido, cuidando que el equilibrio entre dulce y ácido quede armónico.

  • Sumá el almíbar o el azúcar, ajustando según el punto de dulzor del durazno.

  • Incorporá una buena cantidad de hielo y licuá nuevamente hasta lograr una textura espesa y bien fría.

  • Probá y rectificá si hace falta más limón o dulzor.

  • Serví de inmediato en copas frías, idealmente de cocktail o margarita. ¡Y listo!

