Daikiri de durazno casero: la receta más rica y refrescante para preparar en verano

El daiquiri o daikiri de durazno resume el espíritu del verano en un solo vaso. Es frutal y tiene una textura suave que invita a tomarlo sin apuro. Una receta riquísima para tardes largas, encuentros al aire libre o como aperitivo liviano antes de una comida, con ese equilibrio justo entre lo dulce del durazno y la acidez del limón. Así que... ¡manos a la obra!