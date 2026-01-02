Daikiri de durazno casero: la receta más rica y refrescante para preparar en verano
La receta de un trago clásico con duraznos, ron blanco y limón, para disfrutar bien frío en días de calor y preparar en casa de forma simple.
El daiquiri o daikiri de durazno resume el espíritu del verano en un solo vaso. Es frutal y tiene una textura suave que invita a tomarlo sin apuro. Una receta riquísima para tardes largas, encuentros al aire libre o como aperitivo liviano antes de una comida, con ese equilibrio justo entre lo dulce del durazno y la acidez del limón. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
2 duraznos maduros
60 ml de ron blanco
30 ml de jugo de limón recién exprimido
1 a 2 cucharadas de almíbar o azúcar (a gusto)
Hielo en cantidad
Paso a paso de la receta
Lavá bien los duraznos, cortalos a la mitad, retirá el carozo y picalos en cubos medianos. Si querés una textura más suave, podés pelarlos previamente.
Colocá los duraznos en la licuadora y procesalos hasta obtener un puré liso.
Agregá el ron blanco y el jugo de limón recién exprimido, cuidando que el equilibrio entre dulce y ácido quede armónico.
Sumá el almíbar o el azúcar, ajustando según el punto de dulzor del durazno.
Incorporá una buena cantidad de hielo y licuá nuevamente hasta lograr una textura espesa y bien fría.
Probá y rectificá si hace falta más limón o dulzor.
Serví de inmediato en copas frías, idealmente de cocktail o margarita. ¡Y listo!