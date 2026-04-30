Cómo vestirse bien en días con tiempo cambiante según Paula Echevarría

Paula Echevarría nos ofreció una respuesta clara a uno de los dilemas más repetidos de la temporada: cómo vestirse cuando el tiempo se vuelve impredecible. La actriz española construyó un estilismo que resolvió esa negociación constante entre abrigarse y lucir bien.

Paula apostó por una combinación que partió de lo esencial, casi minimalista, luciendo una americana negra y unos pantalones blancos de pinzas. Dos piezas que forman parte del guardarropa clásico de cualquier mujer, pero que en su interpretación adquirieron una nueva dimensión. La clave no estuvo en la novedad de las prendas, sino en la forma en que fueron llevadas. La actriz entendió que no hace falta reinventar la rueda cada temporada; a veces, con los básicos bien elegidos y una actitud precisa, se puede construir un look impecable.

La base se completó con una camiseta blanca lisa, generando una paleta neutra que permitía jugar con las proporciones y las texturas. El blanco inmaculado de la camiseta y el pantalón contrastó con la sobriedad de la americana negra, creando un equilibrio visual muy armónico.

Los accesorios elevaron la propuesta y la llevaron a otro nivel, con un cinturón negro de piel con hebilla dorada, colocado por encima de la blazer, que le marcó la cintura y generó un efecto visual que transformó la silueta. Además, lució unas gafas de sol de montura cuadrada XL que le dieron mucho carácter y un toque de misterio, mientras que las bailarinas caladas se convirtieron en el punto final perfecto.