Cómo elegir un vino sin saber de vinos y sin gastar de más
Elegir un vino en una góndola puede convertirse en una experiencia intimidante. Etiquetas crípticas, términos técnicos y una oferta cada vez más amplia.
A la hora de enfrentarse a la elección de un vino, muchos consumidores opten siempre por lo mismo o directamente desistan. Sin embargo, no hace falta ser experto ni gastar de más para tomar bien. Simplemente hay que prestar atención a algunos aspectos.
Un primer consejo clave es no dejarse llevar solo por la etiqueta. El diseño puede ser atractivo, pero no siempre es sinónimo de calidad. Conviene mirar datos simples: varietal, región y añada. En líneas generales, los vinos jóvenes de zonas conocidas suelen ser una apuesta segura para el consumo cotidiano.
Precios y estilos de vinos
En cuanto al precio, existe una franja muy interesante —ni la más barata ni la premium— donde hoy se encuentran vinos honestos, bien hechos y pensados para disfrutar sin ceremonia. Subir un poco el presupuesto suele marcar una diferencia real en equilibrio y sabor.
Otro punto a favor del consumidor es confiar en estilos antes que en marcas. Si te gustan los vinos frescos y livianos, buscá blancos jóvenes o tintos con poca crianza. Si preferís algo más intenso, apuntá a tintos con paso por madera, pero sin exceso.
Finalmente, vale recordar que no hay elecciones correctas o incorrectas: el mejor vino es el que se disfruta. Perderle el miedo a probar es el primer paso para tomar mejor.