Colores: Marlon Brando los usó en los 50 y ya son tendencia para 2026

Una imagen del dormitorio de Marlon Brando de 1955 muestra al actor sentado en un sillón azul. Detrás de este mueble aparece un sofá cama del mismo color y con pequeñas almohadas amarillas y rojas. La imagen sigue con un retrato en un cuadro que parece contemplar al actor, más una lámpara roja que a la foto le aporta un toque romántico. Aunque se trata de una foto de hace siete décadas, los colores combinados significan mucho para las tendencia s modernas en el diseño interior.

Embed - Marlon Brando en 1955

Esta imagen coincide con la tendencia en colores que se proyecta para 2026, en el que el rojo, además de ser un color atrevido y cálido, también será un tono romántico, mientras que el azul - color frío, cerebral, suave y sereno- hará que una combinación entre ambos (rojo y azul) hará que parezcan atemporales o totalmente actuales, o ambas cosas. Y esto es porque el rojo y el azul ya no son opuestos, sino que se combinan dentro de un diseño con una rica gama de emociones.