Cien años de un colegio icónico: las fotos y detalles de un encuentro especial

Celebrar la permanencia siempre es importante y reconfortante. El Colegio San Luis Gonzaga es uno de los colegios privados más antiguos de Mendoza. Es heredero de la larga tradición educativa de los jesuitas, puesta en práctica en todos los lugares donde tuvieron presencia.

Se trata de una institución educativa que enorgullece a la provincia, y que ya es parte trascendente, valiosa y significativa de la historia educativa, social y cultural de Cuyo.

Su comunidad, conformada por alumnos y ex alumnos, profesores y directivos, padres y demás miembros de la sociedad civil de esta provincia delebró el cumpleaños número 100 con suma alegría.

Para celebrar este hito, se realizó una convocatoria emocionante y por demás importante: el sábado 11 de abril de 2026, se produjo un encuentro de ex alumnos en las instalaciones del Colegio: Colón 93, de Ciudad de Mendoza. La invitación fue para todo aquel que fue parte de la historia del querido San Luis Gonzaga, y la consigna era simple: reencontrarse, brindar y compartir abrazos, alegrías y recuerdos inolvidables.

Cuando finalmente La Compañía de Jesús fue restaurada como Orden en 1814 -luego de la expulsión de los mismos del continente americano varios años antes-, recién los Jesuitas pudieron establecerse nuevamente en la provincia de Mendoza en 1878. En la actual calle San Martín esquina Colón, el Templo dedicado al Sagrado Corazón comenzó a construirse y se inauguró en 1908.

Con el nombre de Colegio San Luis Gonzaga, la escuela primaria empezó a funcionar en 1926. Su primer director fue Julio Cesar Ferreira, mientras que en 1944 se iniciaron las actividades del colegio secundario (Bachillerato).

En 1972, con acuerdo de la Compañía de Jesús, se creó la Asociación Civil Instituto San Luis Gonzaga, formada por padres y madres de los alumnos que asumieron la responsabilidad de continuar el proyecto educativo ignaciano.

En adelante el Colegio estaría “asociado” a la Compañía de Jesús. Desde 1996 conformaron también la Asociación Civil docentes y ex alumnos. Con la modificación de estatutos de 2016, los docentes y empleados de la institución dejan de ser parte la asociación, y permanecen ex alumnos, padres activos, padres colaboradores, docentes jubilados y miembros de la Compañía de Jesús.

La historia de los jesuitas en Mendoza

Con el nombre de “Colegio de la Inmaculada” abrieron en Mendoza la primera escuela en el año 1609. Su director fue el padre Juan Pastor, SJ y su primer maestro, el hermano Fabián Martínez, SJ. Llegó a contar con unos 400 alumnos provenientes de distintos estratos sociales, desde los más pobres a las principales familias de la provincia. En 1616 abrieron las aulas de segunda enseñanza, siendo su primer rector el padre Cristóbal Diosdado, SJ.

En 1757 con una cátedra de Filosofía funcionando, los pueblos de Mendoza y de San Juan, le solicitaron al Rey de España el permiso para que el Colegio se transformara en Universidad, dada la cantidad de alumnos cuyanos que tenía, pero este pedido fue rechazado.

Dado que toda la enseñanza de los jesuitas era gratuita, para mantener la tarea educativa en el Colegio los Padres desarrollaron actividades agrícolas y ganaderas en una Estancia en el Valle de Uco y en la Hacienda del Buen Viaje.

Pero en el año 1767, la Orden fue expulsada de toda América por orden del rey Carlos III. Los jesuitas cuyanos debieron partir al exilio en Italia donde pasaron grandes penurias. Toda la manzana jesuita con el Templo y el Colegio, permaneció cerrada hasta que por pedido de los Franciscanos les fue cedida. En 1861, un terrible terremoto destruyó toda la ciudad. Hoy se conoce al sitio como “Ruinas de San Francisco” (zona del área fundacional).

El San Luis Gonzaga en la actualidad

En 1997 el colegio se hizo mixto. En el año 2001 comienza el Polimodal en secundaria con dos modalidades “Humanidades y Ciencias Sociales” y “Economía y Gestión de las Organizaciones”. Estas modalidades se continúan como orientaciones a partir de la implementación de la ley 26.206.

En 2009 (400 años después de la primera fundación en Mendoza), la Asociación Civil animada por la Compañía de Jesús, reestructuró el gobierno del Colegio creando una conducción colegiada que trabajaría para integrar los tres niveles en un solo Proyecto Educativo: a las tradicionales Direcciones de Nivel Inicial/Primaria y Secundaria, se sumaron una Dirección de Pastoral y un Rectorado General.

En 2013, estudiantes, docentes y familias trabajaron para redefinir la Misión y la Visión Institucional, dando lugar así a un proceso de revisión integral del Proyecto Educativo.

En 2016 se dio a conocer el Proyecto Curricular Ignaciano del Colegio San Luis Gonzaga, el cual se construyó colaborativamente y se presentó a la comunidad con la presencia del P. Provincial Alejandro Tilve, SJ.

En 2018 luego de un proceso de discernimiento conjunto entre la Compañía de Jesús y la Asociación Civil San Luis Gonzaga, se firmó un acuerdo mediante el cual el Colegio San Luis Gonzaga vuelve a ser “Colegio Jesuita”, manteniendo su modo de gobierno mediante la Asociación Civil existente, pero formando parte de las obras apostólicas de la Compañía de Jesús en Mendoza.

Hoy, el Colegio se adecua a los desafíos y necesidades que presenta el contexto en el marco de la Ley de Educación Nacional n° 26.206 en sintonía con las orientaciones de RAUCI, FLACSI y la Red Mundial de Colegios Ignacianos, de las cuales es miembro activo.

No te pierdas algunas de las instantáneas de este hermoso encuentro:

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