Cachorros en riesgo: la enfermedad mortal que podés evitar con una simple vacuna

En Argentina, las mascotas dejaron de ser solo compañía para convertirse en parte esencial de la vida familiar. Hoy, se estima que 8 de cada 10 personas conviven con al menos un animal, y la adopción se consolidó como la principal forma de incorporar perros y gatos a los hogares. Sin embargo, detrás de este crecimiento también aparece una preocupación: la disminución en los niveles de vacunación, especialmente en los primeros meses de vida.

En el marco del Día Mundial del Cachorro , que se conmemora cada 23 de marzo, especialistas ponen el foco en los cuidados básicos que garantizan un desarrollo saludable, entre ellos, la inmunización temprana.

Aunque el vínculo con los animales es cada vez más fuerte, los datos muestran que no siempre se acompaña con los cuidados necesarios. Tras la pandemia, se registró una caída sostenida en la aplicación de vacunas, lo que deja a perros y gatos expuestos a enfermedades graves.

Entre las más peligrosas se encuentran la parvovirosis y el moquillo canino, dos patologías altamente contagiosas que afectan principalmente a cachorros y pueden resultar mortales si no se previenen a tiempo.

Según datos relevados en la Ciudad de Buenos Aires, más del 16% de los perros no recibió ninguna vacuna en el último año, y un porcentaje similar no cuenta con la vacuna séxtuple, clave en las primeras etapas de vida.

La importancia de empezar a tiempo

El primer paso al incorporar una mascota, especialmente si es cachorro, es la consulta con un veterinario. Allí se define un calendario de vacunación adecuado, teniendo en cuenta la edad, el entorno y las condiciones de vida del animal.

Los especialistas coinciden en que esta etapa es determinante no solo para la salud física, sino también para el comportamiento. Una correcta inmunización permite una socialización temprana segura, fundamental para evitar problemas futuros.

Durante las primeras semanas de vida, los animales atraviesan un período crítico en el que comienzan a interactuar con su entorno. Si este proceso no se da de manera adecuada, pueden aparecer dificultades como miedo, agresividad o problemas de adaptación.

Qué enfermedades previenen las vacunas

En perros, las vacunas esenciales protegen contra enfermedades como:

Moquillo canino

Parvovirosis

Hepatitis infecciosa

Leptospirosis

Rabia

En gatos, las inmunizaciones básicas previenen:

Rinotraqueítis viral felina

Calicivirus

Panleucopenia

Rabia

Estas enfermedades pueden transmitirse fácilmente entre animales, ya sea por contacto directo o a través del ambiente, por lo que la vacunación no solo protege a la mascota, sino también a su entorno.

cachorros

Otro enemigo silencioso: pulgas y garrapatas

Además de las vacunas, la prevención de parásitos es otro aspecto clave en el cuidado animal. Pulgas y garrapatas no solo generan molestias, sino que también pueden provocar enfermedades más graves.

Un dato poco conocido es que solo el 5% de las pulgas vive sobre el animal, mientras que el resto se encuentra en el ambiente, lo que facilita su rápida reproducción y reinfestación.

Por eso, los especialistas recomiendan mantener tratamientos preventivos durante todo el año, incluso cuando no hay signos visibles.

Un compromiso a largo plazo

El crecimiento de la adopción y el lugar que ocupan las mascotas en los hogares reflejan un cambio cultural positivo. Sin embargo, este vínculo también implica responsabilidad.

La vacunación, los controles veterinarios y la prevención de parásitos no son opcionales: son herramientas fundamentales para garantizar que perros y gatos crezcan sanos. Porque detrás de cada cachorro que llega a una casa hay algo más que ternura: hay una vida que depende, en gran parte, del cuidado que reciba desde el primer día.