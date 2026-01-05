Bruschettas de tomate y albahaca: la receta más fácil y rica que podrías preparar
Una preparación simple y rápida que aprovecha ingredientes frescos para resolver entradas y comidas livianas durante los días de calor.
Las bruschettas de tomate y albahaca es una de esas recetas infalibles del verano. Son frescas, aromáticas y, además, quedan listas en pocos minutos. Funcionan como entrada, picada o comida liviana cuando el calor te deja sin ganas de hacer algo más elaborado. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
Pan tipo baguette
2 tomates maduros
Hojas de albahaca fresca
Aceite de oliva
Sal
Paso a paso de la receta
-
Cortá el pan en rodajas y tostalo levemente.
Picá los tomates en cubos chicos.
Cortá la albahaca a mano.
Mezclá tomate, albahaca, aceite y sal.
Colocá la mezcla sobre el pan y serví.