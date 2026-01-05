Presenta:

Bruschettas de tomate y albahaca: la receta más fácil y rica que podrías preparar

Una preparación simple y rápida que aprovecha ingredientes frescos para resolver entradas y comidas livianas durante los días de calor.

Aprendé a preprara estas bruschettas de la manera más sencilla.

Las bruschettas de tomate y albahaca es una de esas recetas infalibles del verano. Son frescas, aromáticas y, además, quedan listas en pocos minutos. Funcionan como entrada, picada o comida liviana cuando el calor te deja sin ganas de hacer algo más elaborado. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • Pan tipo baguette

  • 2 tomates maduros

  • Hojas de albahaca fresca

  • Aceite de oliva

  • Sal

Pasos simples para bruschettas de tomate y albahaca irresistibles
Pasos simples para bruschettas de tomate y albahaca irresistibles.

Paso a paso de la receta

  1. Cortá el pan en rodajas y tostalo levemente.

  2. Picá los tomates en cubos chicos.

  3. Cortá la albahaca a mano.

  4. Mezclá tomate, albahaca, aceite y sal.

  5. Colocá la mezcla sobre el pan y serví.

