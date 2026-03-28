Bad Bunny revolucionó la moda con traje y ojotas: mirá las imágenes

La última aparición de Bad Bunny en el mundo editorial terminó siendo una declaración estética en toda regla, donde cada prenda construyó un relato que va mucho más allá de la misma ropa. Después de pisar escenarios masivos como el Super Bowl y en pleno impulso de su DTMF Tour, el artista apareció con una producción para Vanity Fair Italia.

En esa serie de imágenes, Bad Bunny se movió con soltura y apostó por un total look de Dries Van Noten que, según la propuesta estética del shooting, era deliberadamente “absurda”. La base del outfit parecía responder a un código tradicional, con una camisa blanca impecable, corbata en tonos mostaza y azul, y un saco sastrero beige que remitía a la elegancia más clásica.

Ese orden, sin embargo, se rompía con un pareo estampado en rojo, blanco y negro anudado a la cintura como una falda, un quiebre visual que obligaba a repensar los límites del traje masculino. El detalle final lo sellaron unos zapatos marrones con cordones blancos oversize, un equilibrio difícil que el artista sostuvo con naturalidad, como si fuera una extensión de su propia identidad.

En otro de los estilismos, el registro bajó a un terreno más relajado, luciendo un conjunto blanco de camisa y bermudas, con calzado de Bottega Veneta. En cuanto a los accesorios, llevó una cadena con dije de Bvlgari sumó brillo y peso visual, mientras que un sombrero ladeado de Mains De Vapeur terminó de construir una silueta despreocupada pero profundamente pensada.

La narrativa continuó con un giro hacia lo sastrero más clásico pero reinterpretado, con un conjunto verde oliva de Yves Saint Laurent , uno de los tonos que empezaron a perfilarse como protagonistas de la temporada 2026. El traje se combinó con zapatos de charol y un anillo de Bvlgari.

Bad Bunny (6) El lenguaje fashion de Bad Bunny. Vanityfair

El momento más dramático llegó con un outfit de cuero de impronta sastrera firmado por Willy Chavarria, donde la silueta se volvió más estructurada y la narrativa más intensa. Acompañado por gafas de sol redondas de Yves Saint Laurent y un collar de Cartier, el conjunto adquirió una dimensión casi cinematográfica, reforzada por una rosa roja que le dio un toque romántico.

Bad Bunny (3) El músico consolidó un estilo propio que redefine la moda masculina. Vanityfair

En contraste, una de las imágenes más íntimas lo mostró en blanco y negro, luciendo una musculosa blanca desabotonada, dejando ver sus tatuajes y apostando por una estética más cruda y directa.

Bad Bunny (2) Así fueron sus estilismos. Vanityfair

La portada terminó de sintetizar todo el concepto, con una imagen en la que Bad Bunny apareció con un conjunto sastrero en tonos tierra de Mondepars, pantalón de tiro alto y caída oversize, combinado con ojotas celestes de Havaianas. Ese contraste entre la formalidad del traje y la informalidad absoluta del calzado encontró su punto justo en un escenario de playa donde el mar y la arena replicaron la paleta del estilismo.