Así los algoritmos deciden qué vemos y qué compramos en la vida digital

Cada vez que una persona abre una red social, busca información en internet o compra un producto online, una serie de procesos automáticos entra en acción. Detrás de esa experiencia personalizada -el video sugerido, la publicidad que aparece en el momento justo o la recomendación de un artículo “ideal”- operan los algoritmos : sistemas matemáticos diseñados para analizar grandes volúmenes de datos y predecir comportamientos.

En términos simples, los algoritmos aprenden de lo que hacemos. Registran qué publicaciones miramos, cuánto tiempo permanecemos frente a una pantalla, qué productos agregamos al carrito o qué noticias compartimos. Con esa información, construyen perfiles de usuarios cada vez más precisos, capaces de anticipar intereses, hábitos de consumo e incluso estados de ánimo. El objetivo principal es mantener la atención el mayor tiempo posible y, en el caso del comercio digital , aumentar las probabilidades de compra.

En el mundo de la información, esta lógica redefine qué vemos y qué no. Las plataformas priorizan contenidos que generan interacción: comentarios, reacciones o clics. Así, temas que despiertan emociones intensas suelen tener mayor visibilidad que aquellos más complejos o matizados. Este fenómeno crea burbujas informativas donde los usuarios reciben mayormente contenidos alineados con sus preferencias previas, reduciendo el contacto con miradas distintas y reforzando creencias existentes.

En el ámbito del consumo, los algoritmos funcionan como vendedores silenciosos. A partir del historial de búsquedas y compras, sugieren productos “personalizados”, ajustan promociones y determinan qué ofertas aparecen primero. Incluso el precio de un mismo producto puede variar según la ubicación, el dispositivo utilizado o el comportamiento previo del usuario. Esta personalización, presentada como un beneficio, también plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el acceso a bienes y servicios.

El impacto de estas tecnologías no se limita a lo individual. A escala social, los algoritmos influyen en tendencias culturales, decisiones económicas y debates públicos. Lo que se vuelve viral, lo que queda oculto y lo que se transforma en moda responde, en gran medida, a criterios automatizados que no siempre son visibles ni comprensibles para el usuario común. La sensación de libre elección convive con una arquitectura digital que orienta, filtra y jerarquiza opciones.

Frente a este escenario, crece la discusión sobre la responsabilidad de las plataformas y la necesidad de mayor regulación. Organismos internacionales y especialistas advierten sobre la importancia de exigir sistemas más explicables, que permitan conocer por qué se muestra determinado contenido o anuncio. También se plantea la urgencia de proteger los datos personales y garantizar que la automatización no reproduzca sesgos sociales, económicos o culturales.

Ariel Corgatelli, especialista en tecnología, explicó el funcionamiento de los famosos algoritmos

Los usuarios y una mirada crítica

Para los usuarios, el desafío es desarrollar una mirada crítica. Entender que lo que aparece en la pantalla no es neutral ni casual es un primer paso. Diversificar fuentes de información, revisar configuraciones de privacidad y cuestionar las recomendaciones automáticas son prácticas que ayudan a recuperar cierto control sobre la experiencia digital.

En un mundo cada vez más mediado por la tecnología, los algoritmos se han convertido en actores centrales de la vida cotidiana. Deciden, en gran medida, qué vemos y qué compramos. Comprender cómo funcionan no solo permite tomar decisiones más informadas, sino también abrir el debate sobre qué tipo de sociedad digital se está construyendo y quién define sus reglas.