Aprende cómo hacer chupetines caseros con esta receta fácil y rápida

Descubrí el paso a paso de la receta para preparar chupetines de colores en casa, con pocos ingredientes y un molde.

Hacer chupetines en casa deja de ser una idea complicada cuando uno descubre que la receta es mucho más sencilla de lo que parece. Lo importante está en tener los ingredientes correctos, un molde adecuado y un poco de paciencia para que el caramelo llegue al punto justo.

Paso a paso de la receta: Para empezar, se mezcla azúcar, agua y glucosa en una olla de fondo grueso. El fuego debe estar a intensidad media para permitir que el calor se distribuya parejo y evite que el azúcar se queme antes de tiempo. La mezcla debe alcanzar los 150 °C para lograr esa dureza característica que se rompe al primer mordisco. Una vez que llega a temperatura, se retira del fuego y, rápidamente, se agregan unas gotas de esencia (vainilla, frutilla, menta o lo que uno quiera) y colorante alimenticio.

Para el moldeado, se vuelca la mezcla en moldes para chupetines previamente engrasados, y se coloca el palito en el centro. En este paso, cada uno puede jugar con combinaciones de colores o incluso sumar pequeños toppings comestibles, como granas o escarchas de azúcar.

Se debe trabajar rápido porque el caramelo se enfría enseguida. Si se endurece en la olla antes de terminar, basta con llevarlo de nuevo a fuego bajo para devolverle fluidez.

Cuando los chupetines ya estén firmes, se retiran del molde con cuidado y se envuelven en celofán o bolsitas transparentes para conservar su brillo y textura. Así, se transforman en un detalle perfecto para fiestas, souvenirs o, simplemente, para darse un gusto cualquier día.