Receta rápida de mermelada de kiwi ¡lista en minutos!.

Receta de mermelada de kiwi fácil, natural y deliciosa, perfecta para untar en tostadas o acompañar postres. ¡Listo en pocos pasos!.

Esta receta de mermelada de kiwi es ideal para quienes buscan una opción casera, natural y diferente para acompañar desayunos o postres. Fácil de preparar, con ingredientes simples y sin conservantes, esta mermelada se convierte en una excelente alternativa para disfrutar todo el sabor del kiwi en cualquier momento del día.

Preparar mermelada en casa tiene muchos beneficios: se controla la cantidad de azúcar, se evita el uso de aditivos y se aprovecha al máximo la fruta fresca. En este caso, el kiwi es el protagonista. Esta fruta tropical, reconocida por su color verde vibrante y su sabor ligeramente ácido, se transforma en una mermelada suave, aromática y con una textura perfecta para untar. Además de ser deliciosa, el kiwi es rico en vitamina C, fibra y antioxidantes, lo que hace que esta preparación no solo sea sabrosa, sino también nutritiva.

Una ventaja de esta mermelada de kiwi es su versatilidad: se puede utilizar para rellenar tortas, cubrir cheesecakes, servir con yogur, o simplemente para acompañar pan o tostadas. También puede ser un bonito regalo casero, presentado en frascos de vidrio con una etiqueta personalizada.

Prepara esta mermelada de kiwi con muy pocos ingredientes. La receta de mermelada de kiwi resalta por su color verde intenso, que se mantiene incluso después de la cocción. Shutterstock Ingredientes kiwis maduros 500 g, azúcar 350 g, jugo de limón 1 cucharada.

Desarrollo paso a paso para preparar mermelada de kiwi Lava bien los kiwis para eliminar cualquier suciedad exterior. Pela la fruta retirando completamente la piel. Luego, córtalos en cubos pequeños. Si prefieres una textura más uniforme, puedes triturarlos ligeramente con un tenedor o licuarlos brevemente, aunque muchas personas disfrutan encontrar trozos de fruta en la mermelada. Coloca los kiwis picados en una cacerola amplia y profunda. Añade el azúcar y el jugo de limón. Mezcla todo suavemente y deja reposar durante 15 a 20 minutos para que el kiwi libere su jugo natural. Este paso también ayuda a que el azúcar comience a disolverse y se mezcle mejor con la fruta. Lleva la cacerola a fuego medio. Remueve de vez en cuando con una cuchara de madera para evitar que se pegue en el fondo. Cuando comience a hervir, baja un poco el fuego y continúa cocinando durante aproximadamente 30 a 40 minutos. Es importante remover con frecuencia para mantener una cocción uniforme y evitar que la mezcla se queme. Para saber si la mermelada está lista, puedes hacer una prueba simple: coloca una pequeña cantidad sobre un plato frío y deja que se enfríe unos segundos. Luego, pasa el dedo por el centro; si la preparación no se junta fácilmente, ya está en su punto ideal. Si aún está muy líquida, cocina algunos minutos más. Esteriliza frascos de vidrio con tapa hirviéndolos en agua durante al menos 10 minutos. Una vez que la mermelada esté lista, vierte en los frascos calientes con ayuda de un embudo o cuchara, dejando aproximadamente un centímetro libre hasta el borde. Limpia bien los bordes, tapa y da vuelta los frascos para crear vacío. Deja enfriar completamente en esa posición. Guarda los frascos en un lugar fresco y seco. Una vez abiertos, consérvalos en el refrigerador y consúmelos dentro de las siguientes dos o tres semanas.