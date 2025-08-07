¡Esta receta de pollo a la naranja que te va a encantar!.
Receta de pollo a la naranja fácil, sabrosa y con un toque agridulce. Ideal para sorprender con un plato distinto y lleno de sabor.
Esta receta de pollo a la naranja combina sabores dulces, cítricos y salados en un plato equilibrado y muy sabroso. Ideal para variar el menú diario con algo diferente, esta preparación es sencilla de hacer y perfecta para compartir en una comida familiar o con invitados. Aprende a cocinarla paso a paso.
El pollo a la naranja es un clásico de la cocina internacional que fusiona técnicas simples con una explosión de sabor. Su origen se asocia con la cocina asiática, aunque también tiene versiones adaptadas en la gastronomía occidental. Se caracteriza por tener una salsa agridulce que se logra con jugo de naranja natural, un toque de azúcar o miel, salsa de soja y especias suaves que realzan el gusto del pollo sin opacarlo.
El pollo a la naranja se destaca por su versatilidad: puede servirse acompañado de arroz blanco, vegetales salteados, fideos o incluso puré de papas. Es una excelente opción para quienes desean una preparación con carne blanca y bajo contenido graso, sin renunciar al sabor. Además, el jugo de naranja aporta vitamina C y un matiz fresco que transforma un plato común en una propuesta deliciosa y diferente.
A continuación, encontrarás los pasos detallados y claros para preparar pollo a la naranja de manera sencilla y sin necesidad de ingredientes exóticos. Esta versión casera es saludable, económica y muy rendidora, perfecta para quienes desean cocinar con creatividad y sin complicaciones.
Ingredientes
Pollo sin piel 600 g, jugo de naranja natural 250 ml, salsa de soja 3 cucharadas, azúcar o miel 2 cucharadas, fécula de maíz 1 cucharada, vinagre suave 1 cucharada, aceite vegetal 2 cucharadas, jengibre rallado (opcional) 1 cucharadita, sal a gusto, pimienta a gusto
Sigue el paso a paso para preparar pollo a la naranja
- Comienza limpiando las piezas de pollo. Puedes utilizar pechugas, muslos deshuesados o cualquier parte sin piel ni grasa visible. Corta el pollo en cubos medianos, de tamaño uniforme, para lograr una cocción pareja. Seca bien los trozos con papel absorbente.
- En un recipiente, coloca el pollo y agrégale una cucharada de salsa de soja, una cucharadita de jengibre rallado (opcional) y un toque de sal. Mezcla bien y deja reposar durante 15 minutos para que la carne absorba los sabores.
- Exprime las naranjas para obtener jugo natural. En un bol, mezcla el jugo de naranja con la salsa de soja restante, el azúcar o miel, el vinagre, la fécula de maíz disuelta en un poco de agua fría y una pizca de pimienta. Remueve bien hasta que todos los ingredientes estén integrados.
- En una sartén grande o un wok, calienta un poco de aceite a fuego medio-alto. Añade el pollo y cocínalo hasta que esté dorado por todos lados. Evita moverlo constantemente para que se forme una ligera costra dorada. Una vez cocido, retíralo y resérvalo.
- En la misma sartén donde cocinaste el pollo, añade la mezcla de jugo de naranja. Cocina a fuego medio y remueve constantemente. Al cabo de unos minutos, la salsa comenzará a espesarse gracias a la fécula. Cuando tenga una textura suave y brillante, reincorpora el pollo.
- Cocina el pollo junto con la salsa durante 5 minutos más, removiendo para que se impregne bien. Si deseas, puedes añadir tiras finas de cáscara de naranja (sin la parte blanca) para intensificar el aroma cítrico. Ajusta la sal o el dulzor según tu gusto personal.
De la cocina a tu mesa
Sirve el pollo a la naranja caliente, decorado con semillas de sésamo o cebolla verde picada si lo deseas. Acompaña con arroz blanco, quinoa o vegetales al vapor para una comida completa y balanceada.
Esta receta de pollo a la naranja es una opción ideal para quienes buscan una comida sabrosa, distinta y fácil de preparar en casa. El contraste entre lo dulce y lo salado, junto con la textura tierna del pollo y el aroma cítrico de la naranja, hace que este plato sea muy apreciado por grandes y chicos. Además, se adapta a diferentes tipos de acompañamientos, por lo que puede formar parte de una comida simple o de una ocasión especial. ¡Y a disfrutar!