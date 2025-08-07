¡Esta receta de pollo a la naranja que te va a encantar!.

Receta de pollo a la naranja fácil, sabrosa y con un toque agridulce. Ideal para sorprender con un plato distinto y lleno de sabor.

Esta receta de pollo a la naranja combina sabores dulces, cítricos y salados en un plato equilibrado y muy sabroso. Ideal para variar el menú diario con algo diferente, esta preparación es sencilla de hacer y perfecta para compartir en una comida familiar o con invitados. Aprende a cocinarla paso a paso.

El pollo a la naranja es un clásico de la cocina internacional que fusiona técnicas simples con una explosión de sabor. Su origen se asocia con la cocina asiática, aunque también tiene versiones adaptadas en la gastronomía occidental. Se caracteriza por tener una salsa agridulce que se logra con jugo de naranja natural, un toque de azúcar o miel, salsa de soja y especias suaves que realzan el gusto del pollo sin opacarlo.

El pollo a la naranja se destaca por su versatilidad: puede servirse acompañado de arroz blanco, vegetales salteados, fideos o incluso puré de papas. Es una excelente opción para quienes desean una preparación con carne blanca y bajo contenido graso, sin renunciar al sabor. Además, el jugo de naranja aporta vitamina C y un matiz fresco que transforma un plato común en una propuesta deliciosa y diferente.

A continuación, encontrarás los pasos detallados y claros para preparar pollo a la naranja de manera sencilla y sin necesidad de ingredientes exóticos. Esta versión casera es saludable, económica y muy rendidora, perfecta para quienes desean cocinar con creatividad y sin complicaciones.

Ingredientes Pollo sin piel 600 g, jugo de naranja natural 250 ml, salsa de soja 3 cucharadas, azúcar o miel 2 cucharadas, fécula de maíz 1 cucharada, vinagre suave 1 cucharada, aceite vegetal 2 cucharadas, jengibre rallado (opcional) 1 cucharadita, sal a gusto, pimienta a gusto