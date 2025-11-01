Agustina Cherri brilló con el color del momento en su look: ¡mirá!

Con hombros al descubierto y tonos tierra, el look de Agustina Cherri que confirma el regreso del estilo clásico.

La actriz demostró cómo vestir simple y sofisticada a la vez.

En una reciente producción de fotos, Agustina Cherri lució un vestido largo color camel, el tono estrella de la temporada, y conquistó a sus seguidores con un estilismo sobrio pero absolutamente sofisticado.

El diseño era ajustado al cuerpo y con hombros al descubierto, transmitiendo clase con una naturalidad difícil de lograr. La tela, con caída fluida y textura satinada, acompañó sus movimientos y acentuó su figura. Además, lució el cabello recogido en un rodete bajo y un maquillaje en tonos cálidos.

El camel en su look se había posicionado como el nuevo neutro del 2025, una alternativa cálida al clásico beige o blanco, y Agustina lo lució con frescura, probando que un tono simple puede ser impactante si se lo lleva con onda.

En las fotos, se la vio con una mirada serena y una sonrisa leve. La publicación, por supuesto, superó rápidamente los cien mil likes y una lluvia de comentarios celebraron su estilo atemporal, buenísimo para tomar inspiración.