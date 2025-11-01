Agustina Cherri brilló con el color del momento en su look: ¡mirá!
Con hombros al descubierto y tonos tierra, el look de Agustina Cherri que confirma el regreso del estilo clásico.
En una reciente producción de fotos, Agustina Cherri lució un vestido largo color camel, el tono estrella de la temporada, y conquistó a sus seguidores con un estilismo sobrio pero absolutamente sofisticado.
El diseño era ajustado al cuerpo y con hombros al descubierto, transmitiendo clase con una naturalidad difícil de lograr. La tela, con caída fluida y textura satinada, acompañó sus movimientos y acentuó su figura. Además, lució el cabello recogido en un rodete bajo y un maquillaje en tonos cálidos.
El camel en su look se había posicionado como el nuevo neutro del 2025, una alternativa cálida al clásico beige o blanco, y Agustina lo lució con frescura, probando que un tono simple puede ser impactante si se lo lleva con onda.
En las fotos, se la vio con una mirada serena y una sonrisa leve. La publicación, por supuesto, superó rápidamente los cien mil likes y una lluvia de comentarios celebraron su estilo atemporal, buenísimo para tomar inspiración.